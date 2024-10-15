Neymar'ın Real Madrid'in yıldızı hakkındaki sözleri Barcelona taraftarlarını çıldırttı: Daha iyisi yok!

Neymar, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, vatandaşı Vinícius Jr.'ın bir sonraki Ballon d'Or'u kazanması gerektiğini söyledi.

Yaklaşan Ballon d'Or töreni, Avrupa genelinde birkaç haftadır manşetlerde yer alıyor. Bunun sebebi, 'Altın Top' ödülünün bir sonraki sahibinin açıklanmasına sadece iki hafta kalmış olması.

Mevcut duruma göre, Vinícius Jr., bahisçilerin favorileri arasında başı çekiyor ve onu Real Madrid'deki takım arkadaşı Jude Bellingham ve Manchester City'nin orta saha oyuncusu Rodri takip ediyor.

Neymar'dan Destek

Viní'nin dünya futbolunun en iyisi olarak adlandırılmayı hak edeceğini düşünenler arasında ise milli takımdaki arkadaşı Neymar da yer alıyor.

Pazartesi günü medya karşısına çıkan Al-Hilal'in yıldızı, vatandaşı Vinícius Jr.'ın Ballon d'Or adaylığı hakkında konuştu.

“Vinícius'u seviyorum. Aramızda güzel bir ilişki var. Futbolun bana tanıttığı harika bir arkadaş. O harika bir sezon geçirdi, Ballon d'Or'u kazanması için kesinlikle onu destekliyorum. Ondan daha iyisi yok. Viní bunu hak ediyor, o bir savaşçı, hayatı boyunca çok şey çekti. Tüm eleştirileri aştı ve şimdi bizim için bir idol, büyük bir kahraman.”