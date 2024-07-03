Neymar, Mbappe, Messi üçlüsünün son halkası olan Kylian Mbappe de PSG'den ayrılırken, bu üçlünün yarattığı tartışma ortamı devam ediyor.

Geçen yaz, Paris Saint-Germain (PSG) Neymar Jr. ve Lionel Messi ile yollarını ayırma kararı alırken, bu değişiklikle birlikte kulübün kontrolünü Kylian Mbappé'ye teslim ettiler. Ancak bu deneyim sadece bir sezon sürdü, çünkü Fransız yıldız 2023-24 sezonunun ardından takımdan ayrıldı.

PSG, Messi, Mbappé ve Neymar Jr.'dan oluşan üçlü süperstar kadrosunu tek bir yıldız üzerine odaklamayı tercih etti ve bu isim 25 yaşındaki Mbappé oldu. Ancak, Neymar'ın babası, PSG'nin Mbappé'yi kulübün merkezine yerleştirme kararına karşı çıktı. L’ÉQUIPE'in haberine göre, Brezilyalı yıldızın babası, PSG'nin "kulübün anahtarlarını bir deliye verdiklerini" söyledi.

Neymar'ın babasının yorumu

Neymar Jr.'ın babası, PSG'nin Mbappé'yi takımın merkezine yerleştirme kararını eleştirdi. Bu kararın doğru olup olmadığını ilerleyen günlerde Neymar'ın kendisinin de açığa vurup vurmayacağı merak konusu. Ancak, bu karar PSG'nin beklentilerini karşılamadı çünkü Mbappé, serbest oyuncu olarak Real Madrid'e imza atarak kariyerinde yeni bir sayfa açtı. Bu gelişmenin ardından PSG, süperstar dönemini geride bırakarak kendilerini kanıtlamak isteyen genç oyunculara odaklanacak. Bu yeni strateji ile genç yeteneklerin ön plana çıkması hedefleniyor.