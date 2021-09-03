Neymar: Fazla kilom yok, forma büyük

Neymar, Brezilya’nın Şili’yi mağlup ettiği maçın ardından sosyal medyada gelen sorulara şakacı bir tavırla yanıt verdi.

Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri’nde Şili deplasmanına konuk olan Brezilya, Everton Ribeiro’nun 64. dakikada attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Bu sonuçla elemelerdeki kusursuz karnesini sürdüren Brezilya, yedi maçta yedi galibiyetle grubun zirvesinde yer alıyor.

Brezilya’nın ve PSG’nin yıldızı Neymar, Şili karşısında iyi bir maç çıkarmamasına rağmen galibiyetin mutluluğunu yaşadı.

Ne söyledi?

Sosyal medyada fazla kiloları olduğu yönünde eleştiriler alan Neymar, iddialara Instagram hesabından şaka yollu bir cevap verdi.

“Forma büyük bedendi. Normal kilomdayım. Bir sonraki maçta orta beden forma isteyeceğim.”

Brezilya’nın Santiago’da sergilediği performansa da değinen Neymar, iyi sonuca rağmen oyun olarak beklentilerin altında kaldıklarını itiraf etti.

“İyi mi oynadık? Hayır! Kazandık mı? Evet. O zaman bunu kutlayalım. Tarih yazmaya devam ediyoruz.”

Sambacılar’ın 10 numarası Şili karşısında bireysel olarak standartların oldukça altında bir 90 dakika çıkardı. 11 top kaybı yapan Neymar, Danilo’yla birlikte sahanın en fazla top kaybeden oyuncusuydu.

Sırada Arjantin var

Brezilya’yı Pazar günü daha zorlu bir mücadele bekliyor. Sao Paulo’daki mücadele, grup lideri Brezilya ile ikinci sıradaki Arjantin’i karşı karşıya getirecek. Karşılaşma, PSG'nin iki yıldızı Neymar ve Messi'nin düellosuna sahne olması açısından da önem arz ediyor.

İki ülke son olarak Temmuz ayındaki Copa America finalinde kozlarını paylaşmış, 1-0 kazanan Arjantin kupayı müzesine götürmüştü.

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