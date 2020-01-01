Neymar: Endişelenmeye başladım

PSG'nin Brezilyalı yıldızı, salgın nedeniyle oluşan bu durumun kendisi için tehlike oluşturduğunu söyledi.

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle 'in askıya alınmasının ardından ülkesi 'ya dönen ve karantina sürecini evinde geçiren PSG'nin yıldızı Neymar, takım arkadaşlarını çok özlediğini belirtti.

Kendine ait internet sitesine bir yazı yazan Neymar "Futbola ne zaman döneceğimi bilememek beni endişelendiriyor. Futbol oynamayı, mücadele etmeyi ve PSG'deki ortamımı çok özledim. Taraftarların da futbolu izlemeyi özlediğinden eminim. Umarım en kısa zamanda eskiye döneriz" ifadelerini kullandı.

Liglerin askıya alımasından önce Ligue 1'de lider durumda bulunan PSG'de bu sezon 22 resmi maça çıkan Neymar, 18 gol ve 9 asistlik performans sergiledi.