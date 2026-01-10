Neymar'dan Türk yıldıza müthiş övgü: O dünyanın en iyisi!

Sezonun ilk yarısında beklenen seviyeye tam olarak ulaşamasa da Real Madrid, kadro kalitesiyle tüm kulvarlarda iddialı konumunu sürdürüyor. Bu kadroda yer alan genç yıldız Arda Güler, dünya futbolunun önemli isimlerinden biri olan Neymar’ın da dikkatini çekti.

Geçtiğimiz yıl Santos forması giyen Neymar’a kısa süre önce bazı Türk futbolcular soruldu. Bu isimler arasında yer alan Arda Güler için Brezilyalı yıldızın sözleri oldukça çarpıcı oldu. İspanyol basınında yer alan haberlere göre Neymar, genç oyuncuyu pozisyonunda dünyanın en iyisi olarak nitelendirdi.

“Arda Güler inanılmaz bir oyuncu ve çok yetenekli. O, dünyanın en iyi orta saha oyuncusu.”

Xabi Alonso’nun tercihi ve forma rekabeti

Arda Güler sezonun başında yüksek form grafiği yakaladı ve bu dönemde dünyanın en iyi orta saha oyuncularından biri gibi oynadı. Ancak ilerleyen haftalarda bu seviyeyi korumakta zorlandı ve son maçlarda ilk 11’de düzenli forma şansı bulamadı. Teknik direktör Xabi Alonso, orta saha üçlüsünde Aurelien Tchouameni ve Jude Bellingham’ın yanında daha çok Eduardo Camavinga’yı tercih etti.

Arda Güler’in geleceğiyle ilgili söylentiler yeniden gündeme geldi. Geçtiğimiz yaz da ayrılık iddiaları ortaya atılmış, ancak Xabi Alonso’nun göreve gelmesiyle bu söylentiler rafa kalkmıştı. Son haftalarda takım içindeki rolünün azalması, özellikle Liverpool, Arsenal ve Manchester United’ın 2026 için olası bir transferi yakından takip etmesiyle birlikte soru işaretlerini artırdı.

Her ne kadar şu anda takımın en güvenilir isimlerinden biri olarak görülmese de, Arda Güler hem Xabi Alonso hem de Real Madrid yönetimi tarafından yüksek potansiyelli bir oyuncu olarak değerlendiriliyor. Uzun vadede dünyanın en iyi orta saha oyuncularından biri olma potansiyeline sahip olan genç yıldızın, bu unvan için Pedri, Jude Bellingham ve Vitinha gibi isimlerle düzenli rekabet edebilmesi için biraz daha zamana ihtiyacı olduğu ifade ediliyor.