Newcastle United'ın, transfer dönemindeki bütçesi belli oldu!

Newcastle United'ın Suudi sahipleri, transfer döneminde FFP kurallarına takılmaksızın 200 milyon sterlin harcayabilecek.

Newcastle United'in bir önceki sahibi Mike Ashley'nin, 105 milyon sterlinlik zararı aşmamasıyla Premier Lig ekibinin, transfer konusunda daha rahat olması bekleniyor. Premier Lig kulüplerinin, üç yıllık süre içinde 105 milyon sterlinlik zararın üzerine çıkmaması gerekiyor.

Newcastle United'ın transfer bütçesi ne kadar?

Aynı zamanda, Newcastle United Mike Ashley döneminde 38 milyon sterlinlik kâr elde etti. Ayrıca, Newcastle'ın akademisi ve topluluk planlarına yapılan 50 milyon sterlinlik bir yatırım sayesinde Newcastle United'in yeni sahipleri Suudiler, ocak ayındaki transfer döneminde 200 milyon sterlinlik gibi büyük bir bütçeye sahip olacak.

The Daily Mail'e konuşan Futbol Finans Uzmanı Kieran Maguire, "Mike Ashley döneminde yapılan tüm yanlışlara rağmen ondan bir kulüp satın almayı çok isterim" dedi ve ekledi: "Newcastle United'in yeni sahipleri, yatırım yapmak için iyi bir alana sahip olacaklar."

"Mike Ashley zehirli bir marka"

"Sponsorlar söz konusu olduğunda Mike Ashley zehirli bir marka ve Newcastle'ın, diğer kulüplerle baş etmesi için iyi bir mücadele verdi."

"Ticari ve sponsorluk gelirleri konusunda Suudilerin şu anda elleri oldukça güçlü. Manchester City, satın alındıktan sonra bu durumu deneyimledik. Bu nedenle, Newcastle United'in da dünyanın farklı bölgelerinden sponsorluk anlaşmaları yapmalarını bekliyorum."

Newcastle United'ın devralma süreci, dün akşam onaylandı ve Mike Ashley'nin kulüpteki 14 yıllık dönemi sona erdi. Suudilerin Newcastle United'ı satın alması, St James' Park'ın dışında çılgın kutlamalarla karşılandı. Newcastle'ın birçok eski oyuncusu ve kulübü destekleyen ünlü isimler de Newcastle United'ın daha iyi noktalarda olacağı konusunda umutlu izlenimler verdi.

Newcastle United'ın efsane forveti Alan Shearer BBC Sport'a verdiği demeçte: "Tek yaptığımız lige uyum sağlamak ve 14 yıl boyunca hayatta kalmaktı. Gerçek bir hırsa sahip değildik. Kupa müsabakalarında başarılarımız yoktu ama bu şehir, bu futbol kulübü ve taraftarlarımız daha iyisini hak ediyor" ifadelerini kullandı.

"Taraftarlar Newcastle United'a sadık. Onlar, futbol kulüplerini seviyorlar ve onların hayatları Newcastle United üzerine kurulu. Taraftarlarımız için her şey, Newcastle'ın bir Cumartesi günü kazanmasına bağlı. Paralarını kulübe harcamak için bütün hafta çok çalışıyorlar. Bu yüzden, şehirdeki mutluluğu anlayabiliyorum ve ben de benzer duygular hissediyorum."

"Taraftarlarımız Newcastle United için ne kadar önemli olduklarını bilsinler çünkü onlar, 14 yıl boyunca mutlu olamadılar. Bu yüzden, bu haber hepimiz için çok özel."

Newcastle United'ın, Premier Lig'deki son durumu nasıl?

Premier Lig'in 2021-2022 sezonuna kendi sahasında West Ham United'a 4-2 kaybederek başlayan Newcastle United, ardından deplasmanda Aston Villa'ya 2-0 mağlup oldu. Premier Lig'in 3. haftasında, Southampton'ı konuk eden Newcastle, karşılaşmadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.

Daha sonra, Old Trafford'da Manchester United'a konuk olan Newcastle, mücadeleyi 4-1 kaybetti. Steve Bruce'un öğrencileri Ligin 5. haftasında, evinde Leeds United ve deplasmanda Watford ile 1-1 berabere kaldı. Premier Lig'in 7. haftasında ise Wolverhampton ile deplasmanda karşılaşan Newcastle United, mücadeleden 2-1 yenik ayrıldı.

Premier Lig'e istediği gibi başlayamayan Steve Bruce'un öğrencileri; oynadığı 7 müsabakadan 3 beraberlik, 4 yenilgiyle ayrılarak Premier Lig'in 19. sırasında yer alıyor.

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