Newcastle United, Steve Bruce ile yollarını ayırdı

Premier Lig kulübü, İngiliz menajer ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını duyurdu.

14 yıldır Mike Ashley yönetiminde olan ve geçtiğimiz günlerde 300 milyon sterlin karşılığında Suudi Arabistan merkezli bir konsorsiyuma satılan Newcastle United, radikal değişikliklerin ilk adımını attı.

Premier Lig ekibi, takımın menajeri Steve Bruce ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Ne söylendi?

Çarşamba günü öğle saatlerinde kulübün resmî internet sitesinden yapılan açıklamada şu sözlere yer verildi:

"Newcastle United, Steve Bruce'un karşılıklı anlaşılarak baş antrenörlük görevinden ayrıldığını doğrulayabilir.

"Kulübün, Premier Lig'i 13. ve 12. sırada bitirmesini sağlayan ve görev süresi boyunca hem Emirates FA Cup hem de Carabao Cup'ta takımı çeyrek final aşamasına ulaşan Bruce, iki yıldan fazla bir süre sorumlu olduktan sonra görevinden ayrılıyor.

"Newcastle United, katkılarından dolayı Steve'e teşekkür ediyor ve kendisine gelecek için iyi dileklerini sunuyor."

Açıklamada ayrıca yeni hoca arayışının devam ettiği ve gelişme olduğunda bunun duyurulacağının da bilgisi verildi.

Steve Bruce ne söyledi?

İngiliz menajer de resmî internet sitesine yaptığı açıklamada ayrılığının ardından şunları söyledi:

"Bu eşsiz futbol kulübünü yönetme fırsatı için Newcastle United'a minnettarım.

"Burası, inanılmaz desteğe sahip bir kulüp ve yeni sahiplerin, kulübü istenildiği yere getireceklerini umut ediyorum. Bundan sonrası için tüm çalışanlara iyi şanslar diliyorum.

"Teknik ekibime, oyunculara ve özellikle destek ekibine tüm sıkı çalışmaları için teşekkür etmek istiyorum. İnişler ve çıkışlar oldu, ancak zor anlarda bile her şeylerini verdiler ve çabalarından dolayı gurur duymalılar."

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