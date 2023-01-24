Roma'dan ayrılmak istediğini açıklayan İtalyan yıldızın çok sayıda talibi bulunuyor.

Roma'da sergilediği performansla göz dolduran İtalyan yıldız Nicolo Zaniolo'nun son talibi Premier Lig ekibi Newcastle United oldu.

Calciomercato'da yer alan habere göre Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu tarafından satın alınan Newcastle United, Jose Mourinho'nun öğrencisi için 35 milyon euroluk teklifini sundu ve beklemeye geçti.

Milan ve Tottenham'ın da yakından ilgi gösterdiği Zaniolo daha önce kulüpten ayrılmak istediğini açıkça belirtmiş ve takımının Spezia deplasmanında kadroda yer almamak istemişti.

Roma 30 milyon euro istiyor

Öte yandan Tottenham ve Milan'ın oyuncuya yaptığı teklifin Şampiyonlar Ligi şartı içerdiği öğrenildi.

Newcastle'ın yaptığı teklifin kiralama teklifi olduğu ve Zaniolo'nun maçların yüzde 75'inde sahada olması halinde 35 milyon euroluk satın alma zorunluluğu içerdiği öne sürülürken, Roma yönetimi ise Zaniolo için 30 Haziran'a dek 30 milyon euro satın alma zorunluluğu içeren bir teklif bekliyor. 23 yaşındaki Zaniolo bu sezon 13 Serie A maçında bir gol atmıştı.