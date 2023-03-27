Newcastle United - Manchester United maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Samet Çayır
|
Bruno Fernandes Antony Manchester United FA Cup 2022-23Getty
Premier LigNewcastle Utd vs Manchester UnitedManchester UnitedNewcastle Utd

Milli aranın ardından Premier Lig geri dönüyor. Peki Newcastle United - Manchester United maçı ne zaman? GOAL Türkiye, göz atıyor.

İngiltere Premier Lig, milli aranın ardından kaldığı yerden devam ediyor.

Ligde yeni haftanın programı açıklandı. Manchester United, Premier Lig'in 29. haftasında Newcastle United'a konuk olacak.

Newcastle United - Manchester United maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Erik ten Hag'ın ekibi, Premier Lig'in 29. haftasında Newcastle United'a konuk olacak. 2 Nisan Pazar akşamı St. James's Park'ta oynanacak karşılaşma saat 18.30'da başlayacak.

Mücadele, beIN SPORTS ekranlarından canlı olarak ekranlara gelecek.

TarihSaatMaç
2 Nisan Pazar18.30Newcastle United - Manchester United

Editörün Seçtikleri