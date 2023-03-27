İngiltere Premier Lig, milli aranın ardından kaldığı yerden devam ediyor.
Ligde yeni haftanın programı açıklandı. Manchester United, Premier Lig'in 29. haftasında Newcastle United'a konuk olacak.
Newcastle United - Manchester United maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?
Erik ten Hag'ın ekibi, Premier Lig'in 29. haftasında Newcastle United'a konuk olacak. 2 Nisan Pazar akşamı St. James's Park'ta oynanacak karşılaşma saat 18.30'da başlayacak.
Mücadele, beIN SPORTS ekranlarından canlı olarak ekranlara gelecek.
|Tarih
|Saat
|Maç
|2 Nisan Pazar
|18.30
|Newcastle United - Manchester United