Mavilerin satış süreci büyük tartışmalara neden olmuştu, ancak son gelişme hepsini unutturacak cinsten...

Rus iş insanı Abramovich'in sahibi olduğu Chelsea futbol kulübünün satışına İngiliz hükümetinden onay çıkmış ve Premier Lig ekiplerinden Chelsea'nin, Todd Boehly öncülüğündeki konsorsiyuma 4,25 milyar Sterlin karşılığında satılmasına Birleşik Krallık hükümeti tarafından onay verilmişti.

Bu süreçte, birçok tartışma yapılmış ve Mavilerin satılması tam anlamıyla bir yılan hikayesine dönse de başarıyla tamamlanmıştı.

Ancak, Chelsea'nin satışının ardından net olarak açıklanmayan ve gizli tutulan bir bilginin varlığı futbolseverleri şaşkına uğrattı.

Ne oldu?

Newcastle United'ın Suudi sahiplerinin, Chelsea'nin yeni çoğunluk hissedarı Clearlake Capital'in de büyük yatırımcıları konumunda bulunduğu anlaşıldı.

Sportsmail'de yer alan habere göre, dünyanın en pahalı spor satışının şeffaflığı konusunda soruları gündeme getirecek gizli tutulan bilgiler olduğunu ortaya koydu.

Bu kapsamda, Suudi Arabistan'ın Kamu Yatırım Fonu'nun [PIF], Chelsea'nin yüzde 60'ını Sterlin karşılığında satın alan Clearlake tarafından yönetilen milyarlarca sterlinlik varlığa sahip olduğu belirlendi.

Chelsea kaynakları, Clearlake'in kulübü satın almasına Suudilerin dahil olmadığı konusunda ısrar ederek olası çıkar çatışmalarına ilişkin endişeleri hafifletiyor.

Açıklama, Clearlake'in finansmanının kaynağı hakkında daha fazla soru sorulacak ve aynı zamanda Roman Abramovich'in, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından hükümet tarafından yaptırıma maruz kalmasıyla tetiklenen olağanüstü bir devralmaya ilişkin sıkıntılar olduğunu gösteriyor.

Chelsea, gerçeği gizledi mi?

Clearlake, iş ortağı Mark Walter ve İsviçreli girişimci Hansjorg Wyss ile birlikte kulüpte bir hisse satın alan LA Dodgers'ın sahibi Todd Boehly liderliğindeki bir devralmada Chelsea'ye en az 2,55 milyar Sterlin taahhüt etti.

Amerikan merkezli özel sermaye şirketi, geçen yıl Newcastle'ı Mike Ashley'den satın almak için 350 milyon Sterlin ödeyen PIF'in önemli yatırımları da dahil olmak üzere, dünya çapında yaklaşık 300 yatırımcı adına yaklaşık 60 milyar Sterlin'lik varlığı yönetiyor.

PIF, hissedarların hiçbirinin yüzde beşten fazlasına sahip olmadığı çeşitli bir fon olan Clearlake'e ek olarak birkaç özel sermaye şirketine yatırım yapıyor.

Premier Lig, hükümetin nihayet Mayıs ayında onay vermesinin ardından anlaşmayı hızla onaylamak için Clearlake'in finansmanının kaynağına yeterince ikna oldu.

Chelsea, işlemde Rus parası olmadığını göstermek için biraz uğraştı, ancak Clearlake'in Suudi yatırımcıları olduğu gerçeğini kamuya açıklamadı.

Premier Lig, hükümetin güçlü tavsiyesi üzerine hareket etmesine rağmen, Suudilerin Newcastle'ı devralmasına izin verdiği için geniş çapta eleştirildi.

Chelsea ayrıca, kulüp için Suudi Arabistan'dan bir teklif aldı, ancak Mohamed Al-Khereiji'nin önündeki Suudi Medya Grubu'ndan gelen teklif kulübün kısa listesine girmedi.

Maviler ve Premier Lig yorum yapmaktan kaçındı.

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