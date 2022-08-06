Alman menajer, Mısırlı yıldızının kalitesine olan güvenini net bir şekilde gösterdi.

Jurgen Klopp, Erling Haaland'ın Manchester City'deki varlığının Mohamed Salah'ın Premier Lig'deki gol sayısını etkileyeceğine inanmıyor ve Mısırlı forvetin, bu sezon 35'ten fazla gol atabileceğini umuyor.

Salah, geçen dönemi 23 golle tamamladı ve Altın Ayakkabı'yı Tottenham forvet oyuncusu Son Heung-min ile paylaştı.

30 yaşındaki oyuncu, 2022-23 sezonunda ligin en skorer ismi olmak için daha fazla rekabet içinde olabilir.

Çünkü Liverpool bu yaz Darwin Nunez'i kadrosuna katarken City ise gol makinesi Haaland'ı transfer etti.

Klopp, Salah için ne dedi?

Haaland ve Darwin Nunez'in gelişinin Salah'ı daha fazla gol atması için motive edip etmeyeceği sorulduğunda Klopp, "Belki bu sadece laftır, hikaye olarak uydurduğunuz her şeyin bizim için önemli olduğunu düşünmemelisiniz.

"Yeni forvetler geliyor. Almanya'da Robert Lewandowski ayrıldığında, 'Yeni golcü kim olacak?' Tartıştıkları şey buydu.

"Bilmiyorum, insanlar farklı şeyler tarafından motive ediliyor, Mo'nun en büyük motivasyonunun futbol maçlarını kazanmak ve gol atmak olduğunu düşünüyorum, durum kesinlikle bu.

"Diğer oyuncular veya ne sıklıkta gol attıkları hakkında çok sık düşündüğünü sanmıyorum.

"Salah, mayıs ayında Haaland ve Nunez'in 32 gol attığı yerde 34 veya 35 gol atabilir" dedi.

Klopp, Salah'ın yeni sözleşmesi hakkında ne söyledi?

Salah, yeni sözleşme müzakereleri uzadıkça her geçen gün Liverpool'dan uzaklaşıyordu.

Hücum oyuncusu, sözleşmesinin son yılına girmişti ve önümüzdeki yaz kulüpten ücretsiz olarak ayrılabilirdi, ancak sonunda geleceğini 2025'e kadar sürecek bir sözleşme imzalayarak Anfield ekibinde kaldı.

Klopp, Salah'ın yeni sözleşmesini imzalamamış olsa bile Liverpool davasına aynı şekilde bağlı kalacağına inanıyor.

Ancak, attığı imzanın artık basında çok fazla spekülasyona sebep olmayacağını söyledi.

"Tabii ki önümüzdeki yaz kontratımızın bitmesinden çok daha iyi bir durumdayız.

"Mo aynı kişi olurdu, bunu bir kenara atabileceğinden yüzde 100 eminim, ama sormayı bırakmadınız ve sürekli karşılaştığımız sorun da bu.

"Bana antrenmanda nasıl olduğunu sordunuz ve oyuncular için de bu konuda hep sorularınız vardı.

"Bir yıldan sonra sezon hakkında tam olarak mümkün olduğunca çok şey bilmek çok daha iyi olur, ancak yılın içinde bu o kadar önemli değil.

"Gini [Georginio Wijnaldum], Emre Can, Dortmund'da [Robert] Lewandowski, bu çocuklar gerçek profesyoneller, ama onlar için de her zaman bu tip sorular soruldu.

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