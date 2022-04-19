Yolsuzlukla suçlanan Pique, kendini savundu: "Yasa dışı hiçbir şey yok"

Gerard Pique'nin İspanya Süper Kupası'nı Suudi Arabistan'a götürme anlaşmasında payının olduğu iddia edildi.

Barcelona'nın yıldızının İspanya Kraliyet Futbol Federasyonu (RFEF) başkanı Luis Rubiales ile finansal detaylar üzerinde yaptığı bir görüşmenin ifşa edilmesinden sonra yaşananlar ortaya çıktı.

Bunun üzerine Pique, Barcelona maçı sonrası Twitch aracılığıyla bir basın toplantısı düzenledi.

Ne söylendi?

Kendisine yöneltilen ilk sorular çıkar çatışmasıyla ilgiliydi. Bir oyuncu olarak Federasyon için ticari bir anlaşma yapması sorgulandı. Yaklaşık 120 bin kişi yayını takip etti.

"Burada yasa dışı olan tek şey, bazı özel ses kayıtlarını alıp basına sızdırmaları. Arkasında kimin olduğunu bilmek için çok akıllı olmanıza gerek yok. 2019'da çıkan bir haber bu. Arşivlere bakın. Şimdi 2022'de sesi sızdırdılar ve şimdi yine aynı haber."

Pique ayrıca anlaşmada tarafsız olma yeteneğini de savundu.

"İspanya Futbol Federasyonu'na bir fırsat getirdim. Formatı değiştirmeden önce turnuva sadece 120.000€ kazandı.

"Hayatım boyunca yaptığım iş olan futbolla ticari anlaşmayı nasıl ayıracağımı biliyorum. Herhangi bir yardım almadım. Eğer bana rekabetin kendisinin bir ticari anlaşmadan etkileneceğini söylüyorsanız, o zaman benim kim olduğumu bilmiyorsunuz.

"Bu üç yılda, Atletico Madrid veya Real Madrid kazandığında rekabet üzerinde herhangi bir etkisi olup olmadığını veya kazanmamıza yardımcı olup olmadığını görebilirsiniz."

Rubiales ise konuyla ilgili henüz yorum yapmadı, ancak İspanyol parlamentosunda konuyu açıklaması istendi.

Pique'ye ne olacak?

Pique'nin, Supercopa'yı başka bir ülkeye götürmeye yardım etmedeki rolü nedeniyle soruşturma geçirme olasılığı düşük.

Bunun nedeni kısmen, Kosmos aracılığıyla RFEF'e hiçbir zaman doğrudan bir komisyon ödemediği söylenmesidir.

Öyle olsa bile, mevcut bir oyuncunun rekabet değişiklikleri için lobi yapma pratiği, gelecekte bir tartışma noktası haline gelebilir.

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