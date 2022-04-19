Liverpool ve Manchester United taraftarları yapacakları bir dakikalık alkışla Cristiano Ronaldo'ya desteklerini gösterecek.

Yeni doğan erkek çocuğunu kaybeden Ronaldo'ya yönelik bu jest, Portekizlinin forma numarasına ithafen maçın yedinci dakikasında gerçekleştirilecek.

Ronaldo ve Georgina Rodriguez, Pazartesi günü sosyal medyadan yayınladıklar mesajla yeni doğan ikizlerinden erkek olanın vefat ettiğini, kız çocuğun ise sağlıklı bir şekilde dünyaya geldiğini duyurmuştu.

Ne söylendi?

Manchester United cephesi Ronaldo'ya böyle bir destek verme fikrinin Liverpool taraftarlarından çıktığını açıkladı.

Tribünlerin duyarlı hareketinin yanı sıra, iki takım futbolcuları da maça kollarında siyah bantlarla çıkacak.

Ailesiyle birlikte olmak isteyen Ronaldo'nun maçta forma giymeyeceği Salı günü erken saatlerde belli olmuştu.

Manchester United'ın resmi sitesinde yayınlanan mesajda şu sözlere yer verildi:

"Manchester United ve Liverpool taraftarları bu akşam Anfield'da oynanacak maçta Cristiano Ronaldo'ya ve ailesine destek olmak için omuz omuza verecek."

"Maçın yedinci dakikasında; yeni doğan çocuklarının ölümünü duyuran Portekizli santrafor ve partneri Georgina'ya ithafen tribünler bir dakika boyunca alkış tutacak."

"Sosyal medyada futbol dünyasının dört bir yanından destek mesajları yağmaya devam ediyor. Hepimizin düşünceleri Ronaldo ailesiyle birlikte."

"United ve Liverpol arasında İngiliz futbolunun en büyük rekabeti bulunuyor, ancak iki takım arasında kökleri derine uzanan bir saygı var. Merseyside ekibinin taraftarlarınca önerilen bir dakikalık alkış bu saygıyı vurgulayacak."