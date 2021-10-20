Newcastle United, Barcelonalı Dembele için devreye girdi

Barcelona oyuncusu Dembele'nin sözleşmesi, 2022 yılında sona erecek. Newcastle United, şimdiden Fransız oyuncuyla masaya oturmak istiyor.

Goal'in ulaştığı bilgiye göre Barcelona'nın yıldızı Ousmane Dembele, Barcelona'daki sözleşmesinin sona ermesinin ardından Newcastle United'a transfer olacak.

Fransız oyuncunun Barcelona'daki sözleşmesi, 2022'nin haziran ayında bitecek. Dembele'nin, İspanyol ekibiyle sözleşmesini uzatma görüşmelerine devam ettiği biliniyor.

Ousmane Dembele'nin sözleşmesinin sona ermesinin ardından, Suudilerin satın aldığı Newcastle United kulübünün devreye gireceği ve bu transferi bitireceği konuşuluyor.

Ne söylendi?

Katalanlar, Fransız futbolcuya iki veya üç yıllık yeni sözleşme önerecekler ve Dembele'yi takımda tutmak konusunda hevesliler. Ancak, Ousmane Dembele Barcelona'nın teklifine henüz cevap vermedi ve bu durum, Avrupa'nın diğer kulüplerinin de dikkatini çekiyor.

Arap yatırımcılar tarafından satın alınan Newcastle United'ın Dembele transferi konusunda ısrarcı olacağı belirtilirken, Avrupa'nın birçok dev kulübünün de Fransız oyuncu için devreye gireceği iddia ediliyor.

Premier Lig ekibi Newcastle United, Fransız futbolcu Dembele'ye yıllık 15 milyon euro'dan 5 yıllık dev bir anlaşma önermeye hazırlanıyor. Bu anlaşmanın detayları için Newcastle United ve Dembele arasında temas kurulduğu belirtiliyor.

Bu arada Barcacelona'nın, Dembele ve Newcastle United arasında çıkan transfer dedikodularından etkilenmediği ve Fransız oyuncusuyla yeni bir sözleşme için harekete geçeceği konuşuluyor.

Büyük resim neyi gösteriyor?

Dembele, Neymar'ın Paris Saint-Germain'e transfer olmasının ardından 2017 yılında Borussia Dortmund'dan Barcelona takımına katılmıştı. Katalanlar, Fransız oyuncu için Alman kulübüne 105 milyon euro ödedi.

Barcelona'da devamlılık ve sakatlık sorunları yaşayan Ousmane Dembele, İspanyol ekibinde etkili bir performans gösteremezken Barcelona formasıyla 118 maça çıktı ve 30 gol kaydetti.

2021-2022 sezonunda Barca formasını giyemeyen Dembele için İspanyol kulübü, yeni sözleşme imzaladıktan sonra Fransız oyuncusunu sahaya sürmeyi planlıyor.

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