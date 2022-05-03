Newcastle taraftarı, Sunderland efsanesi Bob Stokoe'nun heykeline idrarını yaptığı için tutuklandı

Sunderland efsanesi Bob Stokoe'nun heykeline idrarını yapan Newcastle taraftarı tutuklandı.

Stokoe'nin heykeli, Sunderland'in eski menajeri anısına Işık Stadyumu'nun dışında duruyor. Kulübün 1973'te Leeds'i yendiği FA Cup finalinin ardından sahada dans ederken verdiği poz yeniden canlandırılmış.

Sosyal medyada dolaşan görüntülerde Newcastle forması giyen bir adamın anıta saygısızlık ettiği görüldü ve şu anda bir soruşturma sürüyor.

Ne söylendi?

Sunderland sözcüsü Pazartesi günü yaptığı açıklamada, "Bu konu polise sevk edildi ve şu anda başka bir yorum yapmayacağız" dedi.

Bu arada Northumbria Polisi olayla ilgili olarak bir adamın şu anda gözaltında olduğunu doğruladı.

Northumbria Polisi sözcüsü, "Sosyal medyada dolaşan ve Sunderland'deki Işık Stadyumu'nun dışındaki bir anıta idrarını yapan bir adamı gösteren videonun farkındayız" dedi.

"Bu tür davranışlar kesinlikle kabul edilemez ve olayla ilgili kapsamlı bir soruşturma başlatıldı.

“21 yaşındaki bir adam düzensiz davranış şüphesiyle tutuklandı ve şu anda polis nezaretinde.

“Bu nitelikteki olayların halkımızda öfke ve hayal kırıklığına neden olabileceğini biliyoruz.

"Herkesten devam eden soruşturmaya saygı duymasını ve bu canlı soruşturmaları tehlikeye atabilecek her şeyden kaçınmasını rica ediyoruz."

Stokoe, kariyerine 1950'de Newcastle'da başladı ve kulüpte 10 yıl geçirdi. Toplamda 261 maçta forma giydi ve aynı zamanda FA Cup kazandı.

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