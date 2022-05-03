Manchester City, Madrid deplasmanında istediği otelde kalamayacak

Manchester City bu hafta İspanya'ya gidiyor.

Premier Lig ekibi, Şampiyonlar Ligi yarı final ikinci maçında Real Madrid ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma Çarşamba akşamı Santiago Bernabeu'da oynanacak.

Ancak İspanya gezisi bekledikleri gibi olmadı. Diario AS.'in haberine göre The Four Seasons Hotel'in zaten rezerve edildiği haberiyle yurtdışı seferi kötü başladı.

Pep Guardiola ve oyuncuları, çeyrek finalde Atletico Madrid ile karşılaşıp onları yenmeden önce burada kaldılar. City bunun yerine The Ritz'de kalmak zorunda kalacak.

Kıyasıya rekabet

Sahada ise, en azından City oyuna hafif bir avantajla giriyor. Geçen Salı Etihad Stadyumu'ndaki ilk ayağı Kevin de Bruyne, Gabriel Jesus, Foden ve Bernardo Silva'nın attığı gollerle City, 4-3 kazandı.

Madrid'in gollerini Karim Benzema (iki) ve Vinicius Junior kaydetti.

City, hafta sonu Leeds United'ı 4-0'lık etkileyici bir galibiyetle geçerek İspanya'nın başkentine geldi. Madrid, 35. La Liga şampiyonluğunu kazanırken Espanyol'u aynı skorla mağlubiyete uğrattı.

Avrupa'nın en iyi iki takımı arasında yoğun bir maç olacak.

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