"Newcastle, Mourinho'dan iyisini bulamaz!"

Futbol dünyasının yeni gözdesi Newcastle United'ın bu büyük yatırımı hangi teknik adama emanet edeceği merakla bekleniyor.

Uzun süren uğraşların ardından Newcastle United, geçtiğimiz günlerde 300 milyon sterlin karşılığında resmen el değiştirdi.

Bunun ardından bu büyük yatırımın nasıl değerlendirileceği ise merakla bekleniyor. Yıldız oyuncularla ismi anılmaya başlayan Newcastle United'ın teknik direktörlük görevi için de Brendan Rodgers, Steven Gerrard, Lucien Favre ve Antonio Conte gibi ilgilendiğin iddia ediliyor.

Eski İngiliz futbolcu Danny Mills, bu görev için Jose Mourinho'nun doğru adres olduğunu ileri sürdü.

Neler söylendi?

Talksport'a konuşan Mills, şu açıklamalarda bulundu: "Eğer Jose’ye yeteri kadar para verirseniz ve istediklerini yapmasına olanak tanırsanız, o da sizi muhtemelen diğer herkesten daha kısa sürede başarıya ulaştıracaktır.”

“Newcastle ağırdan alabilir ve bu sezon ligde kalabilir, gelecek sezon ilk 10’u, sonraki sezon da ilk altıyı hedefleyebilir. Ancak eğer kümede kalma savaşından ilk dörde sıçramak istiyorlarsa, bunu Mourinho’dan daha iyi yapacak bir ismin olmadığını düşünüyorum.”

“İstediği oyuncuları alması için ona büyük bir servet bahşetmelisiniz ama Jose, dünyada bunu hak eden nadir hocalardan biri.”

“Kısa vadede başarılı olacak takımı kurabilir ve bunu ocak ayında yapabilir. Futbol belki muhteşem olmaz ama şüphesiz size maçları kazandıracaktır.”

Mourinho’nun Roma kariyeri

Geçtiğimiz sezonun son bölümünde Tottenham’dan ayrılan Mourinho, İtalyan ekibi Roma ile anlaşmaya varmıştı.

Portekizli teknik adam, İtalya’daki ikinci sezonuna iyi bir başlangıç yapmayı başardı. Mourinho yönetimindeki Roma, Serie A’daki ilk yedi maçında beş galibiyet alarak 15 puan toplamayı başardı. Mevcut tabloda Roma; Napoli, Milan ve Inter’in arkasında dördüncü sırada yer alıyor.

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