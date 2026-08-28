Bayern Münih kaleci Manuel Neuer, Bundesliga'nın açılışında Cuma akşamı Allianz Arena'da Stuttgart'ı (5-1) mağlup etmelerinin ardından takım arkadaşlarını övdü.

Neuer, maçın ardından basına yaptığı açıklamalarda şunları söyledi: "Stuttgart iyi bir takım, iyi oyunculara ve güçlü bir hücuma sahip; ancak baştan itibaren sezona mükemmel bir başlangıç yapmak için sahip olduğumuz her şeyi ortaya koymaya kararlıydık. Bugün bunu gösterdiğimizi düşünüyorum."

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Bayern kaptanı, bu sezonun "üçleme ya da hiçbir şey" olarak değerlendirilip değerlendirilemeyeceği sorusuna şöyle yanıt verdi: "Şu an bunu söyleyemezsiniz. Çok sıkı çalışıyoruz ve bu, Vinny (teknik direktör Vincent Kompany) ile geçirdiğimiz üçüncü sezon."

Neuer sözlerini şöyle sürdürdü: "Geçen sezon iyi gitmeyen konular üzerinde çalışmaya çalışacağız; böylece Paris Saint-Germain karşılaşması (Şampiyonlar Ligi yarı finalinde) gibi büyük eleme maçlarında o son adımı atabiliriz. Ama şimdi görevimizi yerine getirmeli ve adım adım ilerlemeliyiz."

Bavyera ekibi, deplasmandaki ilk maçta Paris karşısında (5-4) mağlup olmuş, ardından kendi sahasında rövanşta (1-1) berabere kalmış ve Fransız ekibinin Arsenal'i geçerek şampiyonluğa ulaştığı turnuvaya veda etmişti.

Bayern Münih, yeni sezona geçen Cumartesi Alman Süper Kupası'nda Borussia Dortmund'u (2-1) yenerek başladı.

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