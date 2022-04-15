Manchester United'ın tecrübeli orta saha oyuncusu Nemanja Matic gelecek sezondan itibaren kariyerine başka bir takımda devam edeceğini duyurdu.

Beş yıldır Kırmızı Şeytanlar'ın başarısı için ter döken 33 yaşındaki oyuncu bu sezon düzenli forma şansı bulmakta zorlanıyor.

Geçmişte Chelsea forması da giyen Matic, United ile bir yıl daha sözleşmesi bulunmasına rağmen ayrılık kararını yönetime iletti.

Ne söyledi?

Instagram'da bir paylaşım yapan Matic geleceğine dair kararı şu sözlerle açıkladı:

"Enine boyuna düşündüm ve bu sezonun Manchester United'daki son sezonum olacağına karar verdim. Kararımı yönetime, teknik direktöre ve oyunculara bildirdim."

"Bu harika kulüpte oynamak büyük bir onur ve ayrıcalıktı. Taraftarlara sonsuz destekleri için teşekkür ederim."

"Sezonu iyi bitirmek için kalan bölümde elimden gelen her şeyi yapacağım."

2017'de Chelsea'den transfer edilen Matic, Manchester United'da 183 maça çıktı ve dört gol attı.

Orta sahada kabuk değişimi

Bu yaz orta sahaya takviye yapmayı planlayan Manchester United'ın bu bölgedeki transfer gereksinimi biraz daha arttı.

Merkezdeki ilk tercihler Fred ve Scott McTominay sezon boyunca istikrar problemi yaşadı. Kontratı yazın sona erecek olan Paul Pogba'nın geleceği ise belirsizliğini koruyor.

Sözleşmeleri biten Juan Mata ve Jesse Lingard'ın takımdan ayrılması bekleniyor. Ocak ayında Everton'a kiralanan Donny van de Beek'in gelecek sezonun planlarında yer alıp almayacağı ise hala merak konusu.