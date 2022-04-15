Milan efsanesi Costacurta: "Ibrahimovic yalnızca bir hata yaptı"

Milan efsanesi Alessandro Costacurta, Zlatan Ibrahimovic'in sezon sonunda emekli olmaması gerektiğine inanıyor ancak İsveçlinin bu sezon çok önemli bir hata yaptığını kabul ediyor.

40 yaşındaki oyuncu diz sorunları nedeniyle tedavi masasında ve en azından önümüzdeki on gün antrenmanlarda yer alamayacak. Ayrıca Milan teknik direktörü Stefano Pioli, forvet oyuncusunun kariyerine 2022'den sonra da devam edip etmeyeceğinden emin olmadığını itiraf etti.

San Siro'daki 7 milyon avroluk yıllık anlaşması yaz aylarında bitiyor ve İtalya'da Ibra'nın sezon sonunda kramponlarını asıp asmama konusunda büyük bir tartışma var.

Ne söylendi?

Costacurta, La Gazzetta dello Sport'a verdiği demeçte,

"Zlatan için tavsiyem sonunun böyle olmaması. Yeni sakatlanma durumu daha stresli hale getirebilir, ancak bu hikayede başka bir sayfa yazmak için buradan güç kazanması gerekiyor. İleriye daha muhteşem hedeflere bakmalıdır."

"Ben olsam emekli olmazdım. Her zaman önemli bir oyuncu oldu. Olivier Giroud da çok önemli ama ben yine de Zlatan'ı tercih ediyorum. Onun hala verecek çok şeyi olduğunu düşünüyorum. Elbette her maçı oynayamaz ama birçok maçta belirleyici olabilir."

"Yalnızca bir hata yaptı"

Ibra, bu sezon 23 maçta sekiz gol attı, ancak 2022'de Serie A'da sadece iki maça 11'de başladı.

Eski savunma oyuncusu, "Yalnızca bir hata yaptı," diye devam etti.

"Belki de geri dönmek için çok acele etmiştir. Daha sakin olmalı ve geri dönmek için zorlamamalıdır. Bazı nüksler, erken dönme arzusundan kaynaklanabilir, ancak şimdi vücudunu farklı bir şekilde ele alması gerekir. Daha sabırlı olmalı. Bir veya iki gün daha tedavi fark yaratabilir.

Costacurta, "Zlatan, Milan'ın dönüşünde önemli bir rol oynadı" diye ekledi. Onsuz bir felaket olurdu demiyorum ama Milan, Ibra sayesinde yeni bir başlangıç yaptı.

“Grup onun etrafında şekillendi ve kazanan bir zihniyet inşa etti. Milan'ın Avrupa'da yeniden harika olabilmesi onunla birlikte mümkün oldu."

Eski İtalyan forvet Francesco Totti de İbrahimoviç'in olası emekliliği hakkında konuştu ve kariyerinin sonunda nihai bir karar vermeden önce 'vücudunu dinlemesi' gerektiğini söyledi.

Ibrahimovic bir yıl daha oynamaya karar verirse, Milan muhtemelen ona 2022-23 için daha düşük bir maaş teklif edecek.

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