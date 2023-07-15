Neftçi Bakü - Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi kanalda ve saat kaçta? Tüm detaylar burada.

Fenerbahçe, Rusya kampının üçüncü maçında bugün bir kez daha sahaya çıkıyor. Sarı-lacivertliler, Pari Premier Cup mücadelesinde Azerbaycan ekibi Neftçi Bakü ile karşı karşıya geliyor. Pari Premier Cup'ta ilk maçta Zenit'e penaltılarla mağlup olan İsmail Kartal'ın öğrencileri, ikinci maçta ise Kızılyıldız'a 3-1 yenilmişti. Neftçi Bakü - Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Fenerbahçe'nin Azerbaycan ekibiyle oynayacağı maç 15 Temmuz Cumartesi günü saat 14.00'te başlayacak. Karşılaşma S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Fenerbahçe, Neftçi Bakü maçıyla birlikte Rusya'daki hazırlık kampını tamamlayacak.