Fenerbahçe, Rusya kampının üçüncü maçında bugün bir kez daha sahaya çıkıyor. Sarı-lacivertliler, Pari Premier Cup mücadelesinde Azerbaycan ekibi Neftçi Bakü ile karşı karşıya geliyor.
Pari Premier Cup'ta ilk maçta Zenit'e penaltılarla mağlup olan İsmail Kartal'ın öğrencileri, ikinci maçta ise Kızılyıldız'a 3-1 yenilmişti.
Neftçi Bakü - Fenerbahçe maçı hangi kanalda?
Fenerbahçe'nin Azerbaycan ekibiyle oynayacağı maç 15 Temmuz Cumartesi günü saat 14.00'te başlayacak. Karşılaşma S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
Fenerbahçe, Neftçi Bakü maçıyla birlikte Rusya'daki hazırlık kampını tamamlayacak.