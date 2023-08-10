Neftçi Bakü - Beşiktaş maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Samet Çayır
Onur Bulut, Salih Uçan, BeşiktaşBeşiktaş
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Neftçi Bakü - Beşiktaş maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? GOAL Türkiye bildiriyor.

Trendyol Süper Lig'de 2023-24 sezonunun başlamasına saatler kala Beşiktaş, Avrupa kupalarında yer almak için sahaya çıkıyor.

Siyah-beyazlılar, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında Azerbaycan temsilcisi Neftçi Bakü'ye konuk oluyor.

Neftçi Bakü - Beşiktaş maçı hangi kanalda?

Şenol Güneş'in öğrencileri, bu akşam Neftçi Bakü karşısında deplasmanda avantajlı bir skor alarak Süper Lig başlamadan önce moral depolamayı amaçlıyor.

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Neftçi Bakü - Beşiktaş karşılaşması bu akşam saat 20.00'de başlayacak. Bakcell Arena'da oynanacak maçı İsviçreli hakem Lukas Fahndrich yönetecek.

Mücadele, Haber Global ve S Sport Plus'tan canlı olarak yayınlanacak. İki takım arasındaki rövanş maçı 17 Ağustos'ta oynanacak.

MaçTarihSaatKanal
Neftçi Bakü - Beşiktaş10.08.202320.00Haber Global & S Sport Plus