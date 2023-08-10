Trendyol Süper Lig'de 2023-24 sezonunun başlamasına saatler kala Beşiktaş, Avrupa kupalarında yer almak için sahaya çıkıyor.
Siyah-beyazlılar, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında Azerbaycan temsilcisi Neftçi Bakü'ye konuk oluyor.
Neftçi Bakü - Beşiktaş maçı hangi kanalda?
Şenol Güneş'in öğrencileri, bu akşam Neftçi Bakü karşısında deplasmanda avantajlı bir skor alarak Süper Lig başlamadan önce moral depolamayı amaçlıyor.
Neftçi Bakü - Beşiktaş karşılaşması bu akşam saat 20.00'de başlayacak. Bakcell Arena'da oynanacak maçı İsviçreli hakem Lukas Fahndrich yönetecek.
Mücadele, Haber Global ve S Sport Plus'tan canlı olarak yayınlanacak. İki takım arasındaki rövanş maçı 17 Ağustos'ta oynanacak.
|Maç
|Tarih
|Saat
|Kanal
|Neftçi Bakü - Beşiktaş
|10.08.2023
|20.00
|Haber Global & S Sport Plus