Ne Ronaldo, ne Messi, zirvenin sahibi Lewandowski!

Şampiyonlar Ligi'ne Bayern Münih yenilgisiyle başlayan Barcelona, darbeleri yine tanıdık isimlerden yedi.

Şampiyonlar Ligi E Grubu'ndaki ilk maçında Bayern Münih'i konuk eden Barcelona, sahadan 3-0 yenik ayrılarak istediği başlangıcı yapamadı. Bayern Münih'in golleri 34'te Müller, 56 ve 85'te Lewandowski'den geldi.

Messi, Ronaldo, Mbappe ve hatta Haaland gibi isimler futbolseverlerin nazarında daha popüler bir yere sahip olsa da, bir süredir Avrupa'nın saf golcülük anlamında tartışmasız bir numarası Robert Lewandowski.

Bayern formasıyla akıl almaz sayılara ulaşan Polonyalı golcünün yarattığı farkı istatistikler de ortaya koyuyor. 2019/20 sezonunun başından bu yana Avrupa'nın beş büyük liginde mücadele eden oyuncular arasında resmi maçlarda en fazla gol atan isim Lewandowski.

33 yaşındaki santraforun bu periyotta kaydettği 112 gole yaklaşabilen dahi yok. Lewandowski'yi 76 golle Mbappe ve Ronaldo takip ediyor. Aynı sürede Haaland 73, Messi ise 69 gol kaydetti.

Çöküş başladı

Son yıllarda Şampiyonlar Ligi'nde sürekli geri adım atan Barcelona'da, Lionel Messi'nin gidişiyle başarısızlık endişesi daha da artmıştı. Bayern Münih yenilgisi bu bağlamda korkuları gerçeğe dönüştüren bir mesaj niteliği taşıyor.

Devler Ligi'ne 2020'de çeyrek finalde Bayern Münih'e 8-2 yenilerek veda eden Barcelona, bu yıl ise son 16 turunda PSG'ye boyun eğmişti. Bir zamanlar Barcelona'nın kalesi olan Camp Nou bile artık rakiplerin gözünü korkutmuyor.

Barcelona, Bayern mağlubiyetiyle birlikte Avrupa kupaları tarihinde ilk kez üst üste üç iç saha yenilgisi aldı

3 - Barcelona, Avrupa kupaları tarihinde ilk kez üst üste üç iç saha yenilgisi aldı (vs Juventus, PSG ve Bayern). Enkaz. pic.twitter.com/P5xBWNNrTj — OptaCan (@OptaCan) September 14, 2021

Barcelona'nın belalısı yine iş başında

8-2'lik ağır mağlubiyetin hatırası silinmeden Bayern'den acı verici bir yenilgi daha alırken, maçın kahramanları yine aynıydı. O maçta iki gol, bir asistle yıldızlaşan Müller, bu maçı da boş geçmedi ve adını tarihe yazdırdı.

Barcelona'ya karşı oynadığı altı maçta yedi gole ulaşan Müller, Şampiyonlar Ligi ve Şampiyon Kulüpler Kupası tarihinde Katalan ekibine en çok gol atan oyuncu unvanına kavuştu.

7 - Şampiyonlar Ligi/Şampiyon Kulüpler Kupası tarihinde Barcelona'ya en fazla gol atan oyuncu Thomas Müller (6 maçta 7 gol). Bela. pic.twitter.com/pigckFfujp — OptaCan (@OptaCan) September 14, 2021

Daha fazlası için:

Şampiyonlar Ligi 2021-22 Güç Sıralaması

Sergen Yalçın açıkladı: Beşiktaş, Dortmund maçına 10 yabancıyla çıkacak

Georginio Wijnaldum: Beni istemediler