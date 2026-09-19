Fransa Ligi'nin beşinci hafta maçında Lyon ile Rennes karşı karşıya geldi. Karşılaşma, spikerin ırkçı içerik taşıyan bir pankartla ilgili iki uyarı yapmasının ardından 36. dakikada geçici olarak durduruldu.

RMC Sport ağının aktardığına göre, işler Lyon açısından yolunda gidiyordu. Rennes karşısındaki maça Ernest Nuamah'ın attığı iki golle güçlü bir başlangıç yapan takım, oyunun durduğu 36. dakikada bir dönüşe tanık oldu.

Bunun nedeni, Kuzey Tribünü'nde açılan ve İspanyolca "Saint-Étienne, cehenneme..." yazan bir pankarttı. Hakaret içeren bu ifade, maçın başlangıcından önce açılmış ve ilk yarı boyunca asılı kalmıştı.

Lyon'un "düşmanı" sayılan Saint-Étienne'e yönelik bu pankart, aslında maçın başlamasından önce açılmıştı.

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Spikerin önce bir, ardından ikinci bir uyarı yapmasına rağmen Saint-Étienne'e yönelik ırkçı tezahüratlar devam etti. Maç delegesinin durumu kendisine bildirmesinin ardından hakem Mathieu Vernice, oyuncuları soyunma odalarına geri göndermeye karar verdi.

Rennes oyuncuları doğrudan soyunma odalarına yönelirken, Lyon oyuncuları sahada kaldı. Bu sırada Portekizli teknik direktör Paulo Fonseca ve Corentin Tolisso, taraftarlarla konuşmak üzere tribünlere yöneldi.

Ayrıca yetkililer Mathieu Louis-Jean ve Michael Gerlinger, olanları anlamak amacıyla olay yerine gitti ve pankart kısa süre içinde tribünlerden kaldırıldı.

Lyon oyuncuları, tekrar sahaya dönmeden önce soyunma odalarına kısa bir ziyaret gerçekleştirdi. 15 dakika süren bir aranın ardından, kasları canlandırmaya yönelik kısa bir antrenman döneminin akabinde maç 36. dakikada yeniden başladı.

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