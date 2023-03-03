Napoli yıldızı Victor Osimhen, kör olmaktan son anda kurtuldu

Korkunç kafa travmasının ardından Victor Osimhen'i ameliyat eden doktor, futbolcunun "görme yetisini kaybetmiş olabileceğini" düşünüyordu.

NE OLDU? Nijeryalı millî forvet, Milano'daki maç sırasında Inter defans oyuncusu Milan Skriniar ile korkunç bir çarpışma yaşadı ve bıçak altına yatmak zorunda kaldı. Osimhen'in yüzüne altı plaket ve 18 vida takıldı. Birden fazla sakatlık yaşayan yıldız futbolcu, kariyerini sona erdirebilecek kalıcı hasardan kaçındığı için şanslı.

NE SÖYLENDİ? Osimhen'i ameliyat eden Dr Gianpaolo Tartaro, Radio CRC'ye yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Yörünge kemiği tam zamanında durdu çünkü Osimhen, görme yetisini bile kaybedebilirdi. O kemik gerçekten de başka sorunlara neden olabilirdi ama neyse ki bazı etkenler bize yardımcı oldu ve göz, yuvasına geri dönebildi. Acil bir ihtiyaç olmadıkça plakların çıkarılmasına gerek yok. Örneğin bir enfeksiyon geçirirse, o zaman çıkarılır. Osimhen'in bunların kaldırılmasını istediğini sanmıyorum. Ameliyatı gerçekleştirirken dünyanın en kaliteli plaketlerini kullandık ve onları nereye yerleştireceğimizi çok dikkatli bir şekilde incelemek zorunda kaldık. Böylece oyuncunun topa kafa vurması gerektiğinde korumaları var."

DAHA BÜYÜK RESİM: Osimhen, 2022-23 sezonunda attığı 21 golle büyük bir sükse yaptı ve Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin dikkatini çekti. Şu anda koruyucu bir yüz maskesiyle oynayan Nijeryalının performansı bu tehlikeli sakatlıktan sonra daha da yükseldi. Dr Tartaro, konuyla ilgili şunları ekledi: "Daha önce oynadığından daha iyi oynuyor gibi görünüyor, çünkü bu koruma ona güven veriyor. O, dünya standartlarında biri haline geldi."

HİKÂYENİN İKİ FOTOĞRAFI:

Getty

Getty Images

SIRADA NE VAR? Osimhen'in bu sezonki performansı, adının Manchester United ve Chelsea gibi takımlarla anılmasını sağladı. Nijeryalı futbolcu, İtalya Serie A'da Napoli ile şampiyonluğa çok yakın.