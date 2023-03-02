Kvaratskhelia, La Liga devini çok seviyor. Ancak menajerine göre Napoli, oyuncuya transfer için acele etmemesi gerektiğini söyledi.

NE OLDU? Kvaratskhelia, yaz aylarında Napoli'ye transfer olduğundan bu yana yıldız gibi parladı. Gürcü kanat oyuncusu, tüm kulvarlarda 26 maçta 12 gol attı ve 15 asist yaptı. Seçkin Avrupa kulüpleri, 21 yaşındaki oyuncunun Napoli'deki gelişimini izliyor. Kvaratskhelia şimdiden Chelsea, Liverpool ve Manchester City gibi bir dizi Premier Lig takımı ve La Liga devi Real Madrid ile anılıyor. Yıldız futbolcunun menajeri Mamuka Jugheli ise oyuncunun büyük bir Real Madrid hayranı olduğunu açıkladı. Ancak aynı zamanda Gürcü yıldızın babasının, onu Barcelona forması içinde görmekten hoşlanacağını da iddia etti. Menajer ayrıca Kvaratskhelia'nın Napoli ile geçirdiği zamanın tadını çıkardığını da vurguladı ve kulübün, transfer için oyuncuya acele etmemesi gerektiğini bildirdiğini vurguladı.

NE SÖYLENDİ? Jugheli, Geo Team'e verdiği röportajda konuyla ilgili şunları söyledi: "Babası ve ben Barça taraftarıyız ama Kvara, Real Madrid'i seviyor. Onu Barça formasıyla görürsem mutlu olurum ancak o Madridista. Napoli direktörü ise benden acele etmememi istiyor. Kvara, Napoli'deki her şeyi seviyor."

DAHA BÜYÜK RESİM: Sadece 11,5 milyon Euro karşılığında Dinamo Batum'dan Napoli'ye taşınan Kvaratskhelia, kısa sürede taraftarların gözdesi haline geldi ve kulüp efsanesi Diego Maradona'ya saygı duruşunda bulunarak sevgiyle "Kvaradona" lakabıyla anıldı. Napoli'nin yaz aylarında potansiyel talipleri savuşturmak için oyuncunun fiyatını 100 milyon Euro olarak belirlediği bildirildi. Serie A lideri, oyuncu ile 2027 yazına kadar sözleşmesi olduğu için diğer kulüplerle pazarlık yaparken avantajlı olacak.

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KVARATSKHELIA'YI NE BEKLİYOR? Kanat oyuncusu, İtalya Serie A'da 18 puan farkla lider olan Napoli ile şampiyonluğa bir adım daha yaklaşmaya çalışıyor. Napoli, cuma günü Serie A'da Lazio ile karşılaşacak.