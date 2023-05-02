Serie A'da pazar günü Napoli ile Salernitana arasında oynanan karşılaşmanın ardından çirkin görüntüler ortaya çıktı.

Napoli, Serie A'daki Campania derbisinde evinde Salernitana ile 1-1 berabere kaldı ve şampiyonluğu ilan etme fırsatını kaçırdı. Konuk takımın beraberlik golü, Luciano Spalletti'nin ekibinin 33 yıl sonra ilk kez şampiyon olmak için biraz beklemesi gerektiği anlamına geliyor.

Öte yandan maçta çirkin görüntüler de ortaya çıktı. Corriere dello Sport'un haberine göre, son düdüğün ardından Diego Armando Maradona Stadyumu'nda bir Napoli taraftarı ve yerel bir politikacı saldırıya uğradı.

İddia edilen saldırı, Salernitana taraftarlarının bulunduğu tribünün balkonundan bir Napoli bayrağının kaldırmasının istenmesinden sonra gerçekleşti. Olay, yerel belediye başkanı Giuseppe Lanzara tarafından şu sözlerle kınandı:

"Rakip takım bayraklarının balkondan kaldırılmasını istemeye başlıyorsunuz ve hasta bir taraftar gibi davranarak insanları dövüyorsunuz. Bu insanlar sadece haydutlar. Bunu yüksek sesle, korkmadan söylemek gerekiyor.

“Belediye başkanı olarak bu olayları şiddetle kınıyorum. Kanun ve emniyet güçleri bu adamları adalete teslim etmek için mümkün olan en kısa sürede harekete geçecektir."

Mathias Olivera'nın golünün ardından Napoli, Scudetto'yu kazanmaya çok yaklaşmıştı. Ancak Boulaye Dia'dan 84. dakikada gelen beraberlik golü, Spalletti'nin ekibinin şampiyonluk kutlamalarını erteledi.

Napoli'nin Serie A'yı kazanmak için son altı maçta sadece iki puana ihtiyacı var.