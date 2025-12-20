Napoli Osimhen'in boşluğunu 44 milyon euroluk satın alma opsiyonuyla dolduruyor

Serie A temsilcisi Napoli, 2025/26 sezonu sonunda Danimarkalı forvet Rasmus Hojlund’un bonservisini almak için harekete geçmeye hazırlanıyor. İtalyan ekibinin, oyuncunun sözleşmesinde yer alan 44 milyon euro’luk satın alma opsiyonunu kullanmayı ciddi şekilde değerlendirdiği bildiriliyor.

Hâlihazırda Napoli’de kiralık olarak forma giyen Hojlund’un performansı teknik heyet ve yönetimden tam not aldı. İspanyol basınından Fichajes’in haberine göre, Serie A şampiyonu kulüp, sezon sonunda transferi kalıcı hale getirerek hücum hattını güvence altına almak istiyor.

Napoli’de yeniden yükseliş

Manchester United kariyerinde istikrarlı forma şansı bulmakta zorlanan Hojlund, İtalya’da adeta yeniden doğdu. 22 yaşındaki golcü, Napoli’de hem düzenli oynuyor hem de hücum organizasyonlarının merkezinde yer alıyor. Bu durum, genç forvetin kariyerini yeniden rayına oturtması açısından kritik bir rol oynuyor.

Napoli’de kaliteli oyuncularla birlikte oynayan Hojlund’un, teknik direktör Antonio Conte ile çalışması da gelişimine katkı sağlıyor. Kulüp kaynaklarına göre, teknik ekip oyuncunun potansiyeline uzun vadede güveniyor.

Manchester United için çıkış yolu

Manchester United cephesinde ise Hojlund’un geleceğinin belirsizliğini koruduğu ifade ediliyor. Premier League ekibinin, Danimarkalı forveti kadro planlamasında düşünmediği ve gelecek yaz gelen teklifleri değerlendirmeye açık olduğu belirtiliyor.

Kırmızı Şeytanlar, Hojlund’un olası satışından elde edilecek geliri yeni transferler için kaynak olarak kullanmayı hedefliyor. Kulübün hücum hattını yeniden yapılandırma sürecinde farklı bir golcü profiline yönelmeyi planladığı aktarılıyor.

Napoli yönetimi, 44 milyon euro karşılığında genç, gelişime açık ve Serie A’ya uyum sağlamış bir forveti kadroya katmanın önemli bir fırsat olduğuna inanıyor. Hojlund’un yaşı, potansiyeli ve ligde ortaya koyduğu performans dikkate alındığında, bu hamlenin uzun vadede kulüp adına kazançlı olabileceği düşünülüyor.

Taraflar arasında anlaşmanın ne kadar hızlı sonuçlanacağı henüz netlik kazanmasa da, Napoli’nin sezon sonunda resmi adımı atmasına güçlü bir ihtimal olarak bakılıyor.