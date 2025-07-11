Napoli'nin Galatasaray'ın yaptığı Osimhen teklifini kabul etmemesinin altında yatan gerçek sebep ortaya çıktı!

Galatasaray 75 milyon euroyu ödemeye hazır, ancak Napoli ödeme garantisi istiyor.

Galatasaray ile Napoli arasında Victor Osimhen'in bonservisi için süren görüşmeler kritik bir eşiğe geldi. Sarı-kırmızılı Nijeryalı yıldız için 75 milyon euroluk bonservis bedelini kabul etti, ancak bu bedelin serbest kalma maddesi kapsamında değil, iki kulüp arasında pazarlık sonucu ödeneceği belirtildi.

Galatasaray, ödemeyi beş taksite bölerek gerçekleştirmek istiyor. Napoli ise bu taksitli plana sıcak baksa da, tek şartı 75 milyon euronun tamamının ödeneceğine dair güvenilir bir banka teminat mektubu sunulması. Ancak bugünkü görüşmeler, İstanbul’dan alınamayan bu mektup nedeniyle tıkanma noktasına geldi.

Napoli'nin temkinli tavrı

İtalyan kulübü, geçmişte Goran Pandev ve Blerim Dzemaili gibi oyuncuların transferlerinde Galatasaray'dan yaşadığı ödeme sorunlarını gerekçe göstererek temkinli davranıyor. Bu nedenle sadece sözlü anlaşmalar değil, yazılı ve resmi garantiler talep ediliyor.

Osimhen'in transfer görüşmelerini yürüten başkan yardımcısı Abdullah Kavukçu'nun bugün İstanbul’da dönmesi bekleniyordu. Ancak taraflar arasındaki belirsizlik devam ettiği için yolculuğunu iptal etti ve görüşmeleri sürdürme kararı aldı. Sürece Napoli, Galatasaray ve Osimhen’in temsilcisinin yer aldığı üçlü bir yapı yön veriyor.

Osimhen'in tavrı net: Geri dönmeyecek

Geçen sezonu Galatasaray'da kiralık geçiren Victor Osimhen, 41 maçta 37 gol ve sekiz asistlik etkileyici performans sergileyerek taraftarların gönlünde taht kurmuştu. Nijeryalı golcü, transferin tamamlanması adına Napoli'nin sezon öncesi kampına katılmayı reddettiği iddialarıyla gündeme geldi.

Tüm bu gelişmelere rağmen taraflar, Osimhen'in Galatasaray'a kalıcı transferi için temaslarını sürdürmeye devam ediyor. Napoli cephesi, ödeme garantisi sağlandığı takdirde transferin tamamlanmasına sıcak bakıyor.