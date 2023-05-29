İtalyan takımı Güney Koreli stoperi elinde tutmak istese de bunun pek kolay olmayacağının farkında.

Serie A’da şampiyonluğa ulaşan Napoli’de gelecek sezona yönelik transfer çalışmaları şimdiden başlarken, geçen yaz sarı-lacivertli takımdan ayrılan ve İtalyan ekibinin yolunu tutan Kim Min-Jae’ye alternatif arayışları da hız kazandı. Napoli’deki ilk sezonunda takımın 33 yıl sonra elde ettiği şampiyonlukta kilit rol oynayan Güney Koreli stoper ligde 35 maçta oynamıştı.

Temmuz ayının başından 15’ine dek sadece İtalyan olmayan kulüpler için aktif olacak 50 milyon euroluk serbest kalma bedeliyle Manchester United’a transfer olması beklenen Kim Min-Jae’nin boşluğunu doldurmak için eski oyuncusu Kalidou Koulibaly’i transfer etmek isteyen Napoli, Chelsea’yi ikna edebilirse bu oyuncuyu kiralık olarak yeniden kadrosuna dahil edecek.

Koulibaly dönmeye hazır

Napoli yerel basınından Il Mattino’da yer alan habere göre Senegalli stoper yeniden Napoli forması giymeye can atıyor ancak kontratının 2026 yılına dek sürmesi kalıcı bir transferi engelliyor.

Serie A’da oynadığı dönemde ligin en iyi stoperi olarak gösterilen ve Chelsea’ye büyük beklentilerle transfer olan Koulibaly, çalkantılı bir sezon geçiren Chelsea’de sadece 23 Premier Lig maçına çıkmıştı.