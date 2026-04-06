Napoli, İtalya Ligi'nin 31. haftasında Pazartesi günü Milan'ı 1-0 mağlup ederek kritik bir galibiyet elde etti.

Maçın tek golü, 79. dakikada İtalyan kanat oyuncusu Matteo Politano tarafından, Milan'ın savunma oyuncusu Davide Bertesaggi'nin ters pas hatasını değerlendirerek atıldı.



Bu galibiyetle Milan, İtalya Ligi şampiyonluğu yarışından uzaklaştı ve 63 puanla üçüncü sıraya geriledi. Ligin bitimine 7 hafta kala lider Inter'in 9 puan gerisinde kaldı.

Napoli ise 65 puanla ikinci sıraya yükseldi, ancak Inter Milan'ı yakalama şansı zor görünüyor.

Getty Images Napoli'nin galibiyeti, takımın Rasmus Hoiland, Romelu Lukaku, David Neres, Antonio



Vergara, Giovanni Di Lorenzo ve Amir Rahmani gibi önemli oyuncularının yokluğuna rağmen geldi.

Diğer bir gelişmede, Juventus aynı turda Genoa'yı 2-0 mağlup etmeyi başardı ve Bianconeri 57 puanla beşinci sıraya yükseldi. Takım, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hak kazanan dördüncü sıradaki Como'nun bir puan gerisinde bulunuyor. Ayrıca



