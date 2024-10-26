Napoli'den Victor Osimhen için Galatasaray'a bir iyi bir de kötü haber

Bonservisi Napoli'de olan 25 yaşındaki Nijeryalı forvet, şu anda sezon sonuna kadar Galatasaray’da kiralık olarak forma giyiyor, ancak İspanyol basınından Fichajes'te yer alan habere göre 2025 yazında rotasını Suudi Arabistan’a çevirmesi muhtemel görünüyor. Napoli'de kalıcı bir yer bulamayan Osimhen, Galatasaray'da geçirdiği süre boyunca performansı ve golleriyle dikkat çekerek, İtalyan kulübünde kalıcı olamasa bile futbol kariyerinde yeni bir fırsat yaratmayı başardı.

Suudi Arabistan’a olasılığı artıyor

Osimhen, Avrupa futbolunda patlama yapan ve büyük beklentilerle karşılanan bir yetenek olarak ön plana çıkmıştı, ancak Avrupa’da istediği istikrarı bir türlü sağlayamadı. Bu durumun ardından Napoli, Osimhen için Suudi Arabistan’dan gelecek tekliflere sıcak bakıyor. Suudi Arabistan kulüpleri, liglerinin rekabet gücünü artırmak adına dünya çapında tanınmış yıldızları transfer etmeyi hedefliyor. Yüksek bütçeleriyle öne çıkan Suudi kulüpleri, Napoli’nin mali beklentilerini karşılayarak Osimhen’e cazip bir teklif sunabilir ve bu durum, İtalyan kulübünün forvet oyuncusunu elden çıkarmasında belirleyici olabilir.

Galatasaray’da Yeniden Parladı

Galatasaray’a kiralık olarak katılan Osimhen, burada yeniden kendini kanıtlama şansı buldu ve gösterdiği etkileyici performansla Suudi Arabistan’a kalıcı bir transferin kapısını aralamış oldu. Golcü oyuncu, Avrupa’nın zorlu ortamının dışında, daha rahat bir atmosferde yeteneklerini sergileyebileceği bir yere gitme fikrine de sıcak bakabilir. Suudi Arabistan’da daha az baskı altında, kendini geliştirme fırsatına sahip olacak olan Osimhen, ligde deneyimli ve kaliteli bir forvet arayan herhangi bir takım için oldukça cazip bir seçenek.

Sonuç olarak, Napoli’nin, Osimhen’i Suudi Arabistan’a yüksek bir bedelle satma olasılığı oldukça yüksek görünüyor. Suudi kulüplerinin büyük yatırımlarla futbolcuları transfer etmeyi sürdürmesi, Osimhen’in de bu ligde kariyerine yeni bir yön vermesine olanak sağlayabilir.

Bu durum oyuncuyu sezon sonuna kadar renklerine katan Galatasaray'ın Osimhen'e Ocak ayında veda etme olasılığını ortadan kaldırsa da sarı-kırmızılı takımın yeni yıldızını bonservisiyle renklerine katma hayalini de suya düşürecek gibi görünüyor.