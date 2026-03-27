Napoli'den Lukaku'ya rest

Napoli ile Romelu Lukaku arasında gerilim giderek artıyor. İtalyan basınında yer alan haberlere göre Napoli yönetimi, tecrübeli golcüye net bir ultimatom verdi.

Sky Sport Italia’nın aktardığına göre Lukaku’nun önümüzdeki Salı gününe kadar kulübün antrenman tesislerine dönmemesi halinde kadro dışı bırakılması gündemde.

Lukaku, Perşembe günü Napoli ile antrenmanlara katılmak yerine Belçika’da kalmayı tercih etti. Deneyimli forvet, sezonun geri kalanına daha hazır girmek adına bireysel çalışmalarını ülkesinde sürdürmek istiyor.

İtalyan basınına göre Belçikalı doktorlar, Lukaku’nun 2026 Dünya Kupası seviyesine ulaşmak için henüz yeterli fiziksel durumda olmadığını belirtti. Bu nedenle oyuncunun Antwerp’te çalışmalarına devam ettiği ifade edildi.

Napoli sabırsız

Ancak Napoli yönetimi bu duruma sıcak bakmıyor. Kulübün Lukaku’ya para cezası vermeye hazırlandığı ve belirlenen süre içinde takıma katılmaması halinde kadro dışı bırakılacağı belirtiliyor.

Lukaku’nun kulübe, geri dönmeden önce 7 ila 10 gün daha bireysel çalışma yapması gerektiğini ilettiği de gelen bilgiler arasında.

Öte yandan Lukaku’nun, takım içindeki rolü konusunda da endişeleri olduğu ifade ediliyor. Rasmus Hojlund’un hücum hattında birinci seçenek haline gelmesi, Belçikalı golcünün forma şansını kaybetme korkusunu artırdı.

Sakatlık sonrası zor dönüş

Lukaku, sezon başında yaşadığı ciddi kas sakatlığının ardından yeni yeni sahalara dönmeye başlamıştı. Ancak Serie A’da dönüşünden bu yana sadece yaklaşık 40 dakika süre alabildi.

Tüm kulvarlarda yedi maçta forma giyen Lukaku, bu süreçte yalnızca bir gol kaydedebildi.

Napoli ile Lukaku arasındaki bu krizin nasıl sonuçlanacağı, önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.