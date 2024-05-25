Serie A'da son olarak Inter'i çalıştıran Antonio Conte, bir yıllık çalışmama arasının ardından mesaiye yeniden ülkesinde başlıyor.

Serie A’da bu sezon büyük bir hayal kırıklığı yaşayan ve gelecek sezon Avrupa kupalarında mücadele etmesi oldukça zor görünen Napoli’de yeni teknik direktör arayışları hız kazandı.

Atalanta ile UEFA Avrupa Ligi’ni kazanan deneyimli çalıştırıcı Gian Piero Gasperini’den olumsuz cevap alan Napoli, son olarak Tottenham’ı çalıştıran Antonio Conte’ye yöneldi.



İtalyan gazeteci Nicolo Schira’nın aktardığı bilgiye göre Napoli yönetimi Conte ile yılda 6.5 milyon euro garanti ücret kazancağı 2007 yılına dek sürecek bir kontrat teklif etti.

Lukaku da listede

Conte’nin ayrıca 2 milyon euroluk Şampiyonlar Ligi’ne katılım bonusu da içeren bu teklife sıcak baktığı ve büyük bir sürpriz olmaması halinde Napoli’nin başına geçeceği belirtildi.



Öte yandan transfer çalışmalarına da hız veren Napoli’nin Conte ile çok iyi bir ilişkisi bulunan Romelu Lukaku’yu da istediği belirtildi. Roma ile olan kiralık sözleşmesinin bitmesiyle beraber Chelsea’ye dönecek olan Lukaku İngiliz takımında kadroda düşünülmüyor.

Conte ile daha önce Inter’de birlikte çalışan Lukaku, deneyimli çalıştırıcıyla eski günlerine dönmek istiyor.