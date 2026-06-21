Nagelsmann: Tuchel’e katılıyorum… Sanki burun kıllarımı çekiyorlarmış gibi hissediyorum!

Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Julian Nagelsmann, dün Cumartesi akşamı 2026 Dünya Kupası grup aşamasının ikinci turunda Fildişi Sahili’ni 2-1 mağlup ettikleri maçın ardından bazı organizasyonel hususları eleştirdi.

Maç sonrası basın toplantısında Nagelsmann, milli marş çalınırken fotoğrafçıların yedek kulübesinin yakınında konumlanmasından şikayet etti. Bunun, teknik ekip ile oyuncular arasındaki iletişimi etkilediğini belirten Nagelsmann, bu anı “duygusal ve önemli” olarak nitelendirdi ve bu görüşte, İngiltere milli takımının teknik direktörü olan vatandaşı Thomas Tuchel ile aynı fikirde olduğunu ifade etti.

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Genç teknik direktör, Alman "sportschau" kanalının aktardığı açıklamalarında şunları söyledi: "Thomas Tuchel ile aynı fikirdeyim, milli marş çalarken oyuncularla iletişim halinde olmak çok duygusal bir an."

Ve ekledi: “Asıl dikkat çeken şey, bu fotoğrafçıların ne kadar yakın olduğu. O devasa lensin, sadece bir santimetre mesafeden burnumdaki kılları bile yakaladığını hissediyorum!”

Nagelsmann şöyle devam etti: “Bence daha iyi çözümler var. Oyuncular için de teknik ekiple iletişim kurabilmeleri önemli. Milli marşı nasıl söylediğimizi, bundan ne kadar etkilendiğimizi ya da marş bittikten sonra onları nasıl teşvik ettiğimizi görüyorlar.”

Ve ekledi: “Sonra bir başka tezahürat ve destek turu başlıyor, ama önümde tek gördüğüm şey fotoğrafçılar. O kadar çok kişi çok yakın mesafede duruyor ki, neredeyse hiçbir şey göremiyorsunuz.”