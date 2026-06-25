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Germany Training And Press Conference - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Nagelsmann öfkeyle patladı: Grup liderliği bir cezaya dönüştü

J. Nagelsmann
Almanya
Dünya Kupası
Ekvator - Almanya
Ekvator
Almanya - BLN
Almanya
Ekvador
ABD

Almanya milli takım teknik direktöründen bu sorunu çözmek için alışılmadık bir çözüm mü?

Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Julian Nagelsmann ve teknik ekibi, Dünya Kupası’nın son 32 turu öncesinde son derece zorlu bir hazırlık süreciyle karşı karşıya.

Bunun nedeni, Ekvador ile oynayacağı üçüncü maç öncesinde 5. grubun lideri konumunda bulunan Almanya’nın, önümüzdeki Cumartesi günü grup aşamasının son maçları oynanana kadar bir sonraki rakibini bilemeyecek olmasıdır.

Almanya’nın önümüzdeki Pazartesi günü Boston’da A, B, C, D veya F gruplarından birinin üçüncü sırasını alan takımla karşılaşması planlanıyor; bu da Alman teknik direktörün rakibini analiz etmek için sadece 48 saati olduğu anlamına geliyor.

Bu nedenle teknik direktör, memnuniyetsizliğini açıkça dile getirmekten çekinmedi. “ASgazetesinin aktardığı basın açıklamalarında şunları söyledi: “Grup lideri olmamız nedeniyle cezalandırılmamızın ideal olduğunu düşünmüyorum… Bence bu adil değil.”

Manshaft’ın teknik direktörü sözlerine şöyle devam etti: “Cumartesi gecesini yoğun bir çalışma ile geçirip, Pazar günü takımı rakibiyle karşı karşıya getirmekten daha iyi koşullar olduğunu herkes hayal edebilir.”

Dünya Kupası
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Ekvator
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Almanya
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Dünya Kupası
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Almanya
GER
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BLN
BLN

Teknik direktör, sıfırdan başlamamak için yardımcılarının halihazırda bazı hazırlık çalışmalarını tamamladığını ve teknik ekibin bazı üyelerinin olası rakipleri araştırma ve en önemli rakiplerin maçlarını inceleme görevini paylaştığını açıkladı. 

Nagelsmann, alaycı bir şekilde çalışma grubunun atmosferine de değindi: Genç oldukları için, “başlarına hiçbir şey gelmeden bütün gece çalışabilirler.”

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