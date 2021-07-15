Bayern Münih’in yeni teknik direktörü Nagelsmann, Polonyalı golcü ile ilgilenen takımların olduğunu doğruladı.

32 yaşındaki yıldız golcü Robert Lewandowski, geride bıraktığımız sezonda tüm kulvarlarda 48 gol kaydederken rekorları altüst etmişti.

Yıllardır istikrarlı bir şekilde gollerini atmaya devam Polonyalı golcü hakkında transfer söylentileri de çıkmaya başladı. Bayern Münih’in çiçeği burnunda teknik direktörü Julian Nagelsmann da Lewandowski ile ilgilenen kulüpler olduğunu doğruladı.

Alman teknik direktör, yıldız oyuncunun son sezonlardaki yükselen form grafiğiyle birlikte bu söylentilerin oldukça doğal olduğunu ifade etti.

Neler söylendi?

Sky Germany’ye konuşan Nagelsmann, şu açıklamalarda bulundu: “Yıllardır Robert Lewandowski hakkında böyle iddialar çıkmaya devam ediyor. Sanırım Bayern Münih’e transfer olduğundan beri bu durum böyle.”

“Bu kadar skorer bir oyuncuya her takım sahip olmak ister, dolayısıyla bu durumu normal karşılıyorum.”

“Bence bir yandan Robert, Münih’teki ve takımdaki yerini iyi biliyor. Onunla hem konuştum hem de yazıştım. Böyle durumlarda oyuncunun üzerinde hemen bir baskı yaratma taraftarı değilim.”

Lewandowski neler söylemişti?

Geride bıraktığımız sezonun sonlarına doğru Lewandowski, transfer söylentilerine açık kapı bırakmıştı.

Yıldız oyuncu şu ifadeleri kullanmıştı: “Her zaman yeni bir dil ve kültür öğrenmeye meraklıyımdır. Ancak bu futbol kariyerimde mi olur veya sonrasında mı olur bilemiyorum.”

Hangi takımlar Lewandowski’yi transfer edebilir?

Yıldız golcünün adı en çok Real Madrid’le anılıyor.

Son yazılanlar oyuncunun da İspanyol devine transfer olmaya sıcak baktığını işaret etmişti.

Ancak Lewandowski ayrılmayı kafasına koyarsa İngiltere ve İtalya takımlarının ilgisiyle de karşılaşacaktır.

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