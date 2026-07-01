Nagelsmann ayrılmaya yaklaşıyor… ve deneyimli bir yetkili Klopp’un dosyasını devralıyor

Teknik direktör Julian Nagelsmann’ın Almanya Milli Takımı’ndaki geleceği büyük bir belirsizliğe büründü; bir basın haberine göre, görevden alınması son derece gerçekçi bir senaryo haline geldi ve bu konudaki nihai kararın haftalar değil, birkaç gün içinde verilmesi bekleniyor.

"Sky Sport - Almanya" kanalı Çarşamba günü yaptığı haberde, artan eleştiriler karşısında baskının sadece Nagelsmann ile sınırlı kalmayıp, sportif direktör Rudi Völler ve Alman Futbol Federasyonu Genel Sekreteri Andreas Rittig'e de yayıldığını belirtti.

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Ağ, federasyon yetkililerinin çoktan Almanya'ya döndüğünü ve önümüzdeki dönemde bir sonraki adımları tartışmak üzere bir toplantı düzenlemelerinin beklendiğini de ekledi.

Haber ağı, Jürgen Klopp'un federasyon yönetimi tarafından milli takımın başına geçmesi için en favori aday olarak görüldüğünü, Borussia Dortmund Başkanı ve Alman Futbol Federasyonu Başkan Yardımcısı Hans-Joachim Watzke'nin ise Nagelsmann ile iyi bir ilişkisi olması nedeniyle, eski "Aslanlar" teknik direktörünün göreve getirilmesini destekleyen girişimlerde bulunduğunu belirtti.

Bu gelişme, Almanya milli takımının 2026 Dünya Kupası'nda Paraguay'a penaltı atışlarında yenilerek 16 turunda şok bir şekilde elenmesinin ardından geldi; bu, turnuvanın en büyük sürprizlerinden biri olarak değerlendirildi.



