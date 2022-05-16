Mustafa Denizli, Süper Lig'den düşen Altay'a başkan oluyor

Süper Lig'den düşmesi 10 gün önce kesinleşen ve sancılı bir süreçten Altay'da başkanlık koltuğu için Mustafa Denizli ismi ön plana çıktı.

Altı yıldır İzmir kulübünün başkanlığını yapan Özgür Ekmekçioğlu, Nisan ayı başında görevinde istifa ettiğini açıklamıştı.

Eski başkan Nafiz Zorlu tarafından başkan adayı olarak önerilen Mustafa Denizli kişisel işlerinin yoğunluğu nedeniyle bu görevi üstlenemeyeceğini açıklamıştı. DHA'nın haberine göre; son günlerdeki gelişmeler Denizli'nin fikrini değiştirmesini sağladı.

Neler yaşandı?

Altay'ın 28 Nisan'da gerçekleşen olaylı kongresi yarıda kalmış. toplam 371 milyon TL borç açıklayan kulüpte başkanlığa talip çıkmamıştı.

Kongreyi izleyen günlerde Altay camiası yeniden Mustafa Denizli ismine odaklandı. Hafta sonu İzmir'e gelen efsane teknik adam, İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener'in düzenlediği toplantıda başkanlık için ikna edildi.

Kariyerinde ilk kez başkanlık koltuğuna oturmak için kolları sıvayan Mustafa Denizli yönetim listesini oluşturmak için çalışmalara başladı.

İbrahim Akman'la güçlerini birleştirecek

Kongre öncesinde başkanlığa aday olmayı planlayan iş insanı İbrahim Akman son anda geri adım atmıştı.

Akman, 20 Mayıs'ta kaldığı yerden devam edecek olan genel kurulda Mustafa Denizli'yle ortak hareket edecek.

Akman ve Denizli 11 kişilik yönetimde yer alacak isimleri birlikte belirleyecek. Önümüzdeki günlerde adaylığını resmen açıklayacak olan Denizli, listesine sürpriz isimleri dahil edecek.

21 yıl Altay forması giymişti

İzmir doğumlu Mustafa Denizli futbola altyapısında başladığı Altay'da 1962-1983 yılları arasında top koşturdu. Futbolculuk kariyerinin son yılında Galatasaray forması giyen Denizli, teknik direktörlükte kazandığı başarılarla Türk futbol tarihine geçmeyi başardı.

Üç büyükler Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın hepsiyle şampiyonluk yaşayan tek çalıştırıcı olan Denizli, Nisan 2021'de Altay'ın başına geçmiş ve Ocak ayına kadar teknik direktörlük koltuğunda kalmıştı.