Luis Enrique, sürgünü sona eren Kylian Mbappe'nin Toulouse maçı için PSG kadrosuna geri döneceğini doğruladı.

Mbappe, PSG kadrosuna geri dönüyor

Lorient maçında kadroda yoktu

Enrique onu "mükemmel" olarak tanımlıyor

NE OLDU? Bir hafta içinde çok şey değişebilir. Paris Saint-Germain'in yeni sezonun ilk maçında Lorient ile oynadığı mücadelenin kadrosunda yer almayan ve takımdan ayrı olarak antrenman yapan Mbappe, geri döndü. PSG Teknik Direktörü Luis Enrique, "Kulüp her şeyin üzerindedir" uyarısında bulunmuştu. O zamandan beri kulüp yönetimi, "çok yapıcı, olumlu görüşmelerin ardından" Mbappe ile anlaşmaya vardı ve eski Monaco yıldızı yeniden kadroya dahil edildi.

Bu gelişmenin ardından Enrique'nin tavrı da önemli bir değişikliğe uğradı. İspanyol hoca, onu "mükemmel" olarak tanımladı ve Fransız yıldızın hafta sonu Toulouse'a karşı tekrar mücadele edeceğine dair güvence verdi.

NE SÖYLENDİ? Enrique, gazetecilere verdiği demeçte şunları söyledi: "Kylian, antrenmanda gördüğüm kadarıyla mükemmel. Çok istekli ve iyi bir ruh hali ile geliyor. O, dünya standartlarında bir oyuncu ve ben çok mutluyum."

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BÜYÜK RESİM: Kulüp ve oyuncu şimdilik dostane bir çözüm bulsa da, Mbappe henüz PSG ile sözleşme uzatma taahhüdünde bulunmadı. Fransız golcü, gelecek yaz takımdan bedavaya ayrılabilir.

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SIRADA NE VAR? A takım kadrosuyla sezon öncesi dönemin büyük bir kısmını kaçırdıktan sonra cumartesi akşamı Toulouse'a karşı sahaya çıkacak olan Mbappe'nin gerçekten "mükemmel" derecede formda olup olmadığı henüz belli değil.