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Real Madrid C.F. v FC Internazionale Milano - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport

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Muhteşem: Valverde 75 maçta başaramadığını sonunda gerçekleştirdi

Real Madrid - Inter
Real Madrid
Inter
Şampiyonlar Ligi
F. Valverde
İspanya
İtalya
Uruguay

Olağanüstü bir rakam

Uruguaylı Federico Valverde, Real Madrid'in konuğu Inter Milan'ı 2-1 mağlup ettiği Şampiyonlar Ligi maçında beyazlı ekiple etkileyici performansını sürdürdü.

Madrid ekibi, İtalyan rakibiyle Salı günü Şampiyonlar Ligi lig aşamasının ilk haftası kapsamında karşı karşıya geldi.

Valverde, Bernabeu Stadı'nda oynanan Nerazzurri karşılaşmasında Real'in bu geceki ikinci golünü maçın 23. dakikasında kaydetti.


Uruguaylı yıldız, Opta ağının teyit ettiğine göre, Şampiyonlar Ligi'ndeki son 5 maçında 4 gole imza attı; bu rakam, kıtasal turnuvada oynadığı ilk 75 maçtaki toplam sayısını geçiyor.



Aynı kaynak, Real'in kaptanının turnuvadaki ilk 75 maçında yalnızca 3 gol kaydettiğini belirtti.

Real Madrid, kıtasal lig aşamasındaki ikinci maçını önümüzdeki 14 Ekim'de İtalya'nın başkentinde oynayacak; İspanya La Liga atmosferine dönüş için ise ayın 12'sinde Rayo Vallecano ile karşılaşacak.

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