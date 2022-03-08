Özellikle Avrupa'daki her sektörü derinden sarsan Rusya-Ukrayna krizinin ardından Rus sahibi Roman Abramovich tarafından satışa çıkartılan Chelsea'yi satın almak isteyen Türk iş adamı Muhsin Bayrak, Rus iş adamı ve danışmanlarıyla yapılan görüşmelerin devam ettiğini ve kısa bir süre içerisinde uzlaşmayı beklediklerini açıkladı.

Ne söylendi?

Oda TV'ye konuşan Bayrak, Abramovich'in yaptıkları teklifi yüzde 90 olasılıkla kabul edeceğini açıkladı:

"Belli bir aşamaya geldik. Bizim hukuk ve finans departmanı perşembe günü heyet olarak karşılıklı olarak Londra'da görüşmelere başlayacak. Durum bu aşamada şu an. Perşembe günü arkadaşlar Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirim yapacak.

"Şu anda bir olumsuzluk gözükmüyor. Bu cesareti bir Türk'ün göstermesi Türkiye'yi dünyanın konuşması bunlar önemli şeyler. İnşallah dünya kamuoyu Chelsea'nin yüzde 90 bizde olduğunu söylüyor. Ve Roman Abramovich de o fikirde.

"Abramovich zor durumda"

"Dünyada Rus sermayesinin en sağlam limanı Türkiye'dir. Bu satış olduğu zaman bu sermaye de Türkiye'de kalacak, Türkiye'ye gelecek. Bir iki tane dışarıda projelerimiz var.

"Onlar üzerinden flört var. Türkiye'de 2 şirket arasında flört olacak. Ve verilen para da Türkiye'de kalmış olacak. Sadece 680 milyon Sterlin bir borcu var o da 2 yıl karşılayacak şekilde sponsor gelirleri var biz onu üstleniyoruz. O borcu üstleniyoruz geri kalan paranın büyük kısmı Türkiye'de kalacak.

"Bu insanların mal varlıklarına el konuluyor. Abramovich dışında bir çok iş insanın mal varlıkları donduruldu biliyorsunuz. Bu insanları da zora sokmayacak şekilde bir plan ortaya koyacağız.

"Dünya bizi konuşuyor"

"Ben Türküm 35 yıldır ticaret yapıyoruz. Beni az çok tanıyanlar bilir ben vizyoner bir işadamıyım. Böyle küçücük bir alana kapanıp ticaret yapan bir insan değilim.

"Globalde çok güçlüyüz. Bizim zaten bu parayı karşılayacak gücümüz olmasaydı zaten buna girişmezdik. Bizim ticaretimizi sarsacak ve aksatacak bir durum da olsaydı yine girmezdik. Ben 35 yıldır gece gündüz çalışıyorum. Şu an dünya bizi konuşuyor ben şu anda şantiyedeyim.

"Servet konusunda ise buyum var dersem etik olmaz ama gücümüz var bir sıkıntı olmaz bu konuda.

"Galatasaray taraftarıyım"

"Benim için Türkiye'deki tüm takımlar değerlidir ama fanatik bir Galatasaraylıyım. Chalsea'yi de takip etmeye başladım şimdi. Galatasaray maçlarına da fırsat buldukça giderim. Şu anda 18 dilde, 3 günde milyarlarca insan Türkiye'yi tıklamış Muhsin Bayrak ve AB grubu tıklamış.

"Bu proje gerçekleştiği zaman ülkemiz için büyük bir iş olacak."

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