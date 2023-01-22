NE OLDU? Arsenal'in kendisine olan ilgisine rağmen Chelsea'ye transfer olan Mudryk hakkındaki tezahürat, cumartesi günü Liverpool ile oynanan ve 0-0 biten ilk maçta Chelsea taraftarları tarafından söylendi. Şarkının sözlerinde, yıldız oyuncuyu transfer etmeyi başaramayan Arsenal ile alay ediliyor ve Ukraynalı, bunu Instagram hikâyesinde paylaşarak bu tezahürattan duyduğu mutluluğu dile getirdi.Instagram/mmudryk10
DAHA BÜYÜK RESİM: Tezahüratta yer alan sözler şöyle: "Boehly'nin özel uçağıyla Ukrayna'dan uçtu, Mudryk bana 'Arsenal Şampiyonlar Ligi'ni kazandı mı?' dedi. Ben de ona 'hayır' dedim, gidilecek yeri biliyorsun, sonra bana şöyle dedi: 'Üç numaralı formayı taşımak istiyorum'.
MUDRYK'İ NE BEKLİYOR? 89 milyon sterlinlik transfer, 3 Şubat'ta Premier Lig'de oynanacak Fulham maçında ilk kez ilk 11'de olabilir.