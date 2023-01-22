Mykhailo Mudryk, taraftarların onun için yaptığı tezahüratların büyük bir hayranı gibi görünüyor.

NE OLDU? Arsenal'in kendisine olan ilgisine rağmen Chelsea'ye transfer olan Mudryk hakkındaki tezahürat, cumartesi günü Liverpool ile oynanan ve 0-0 biten ilk maçta Chelsea taraftarları tarafından söylendi. Şarkının sözlerinde, yıldız oyuncuyu transfer etmeyi başaramayan Arsenal ile alay ediliyor ve Ukraynalı, bunu Instagram hikâyesinde paylaşarak bu tezahürattan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Instagram/mmudryk10

DAHA BÜYÜK RESİM: Tezahüratta yer alan sözler şöyle: "Boehly'nin özel uçağıyla Ukrayna'dan uçtu, Mudryk bana 'Arsenal Şampiyonlar Ligi'ni kazandı mı?' dedi. Ben de ona 'hayır' dedim, gidilecek yeri biliyorsun, sonra bana şöyle dedi: 'Üç numaralı formayı taşımak istiyorum'.

MUDRYK'İ NE BEKLİYOR? 89 milyon sterlinlik transfer, 3 Şubat'ta Premier Lig'de oynanacak Fulham maçında ilk kez ilk 11'de olabilir.