Hugo Rodallega hangi takımda oynamak istediğini açıkladı

Denizlispor'un yıldızı Hugo Rodallega, Falcao'nun Türkiye'de kalması gerektiğini söylerken gelecekte formasını giymek istediği takımı açıkladı.

Spor Toto Süper Lig'de kalma mücadelesi veren Denizlispor'un en önemli ismi hiç kuşkusuz Hugo Rodallega...

Tecrübeli yıldız, Galatasaray'da forma giyen vatandaşı Ramadel Falcao ve geleceğiyle ilgili konuştu.

Hugo Rodallega neler söyledi?

ESPN Kolombiya'ya konuşan Kolombiyalı oyuncu, Falcao'nun Galatasaray'da kalmasını istediğini vurguladı.

"Bu sezon Falcao için, sakatlıklar sebebiyle karmaşık bir yıl oldu ancak o bir savaşçı. Burada mutlu, onun Türkiye'de kalmasını ve başarılı olmasını çok istiyorum."

Rodallega hangi takımda forma giymek istiyor?

Rodallega, ayrıca gelecekte America de Cali takımının formasını giymek istediğini belirtti.

"Ben bir America de Cali taraftarıyım. Babamın benim o formayı giydiğimi görmesini hayal ediyorum. İmkan bulursam America'da oynamayı istiyorum.

"6 ay ya da bir yıl hiç farketmez o formayı mutlaka giymeliyim."

Hugo Rodallega bu sezon ne yaptı?

2015 yılından beri Süper Lig'de forma giyen Rodallega, bu sezon Denizlispor formasıyla ligde 32 maçta görev aldı.

Aynı zamanda takım kaptanı olan başarılı oyuncu 14 gol atarken üç kez de asist yapma başarısı gösterdi.