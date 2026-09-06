Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasında beyazlı ekibin ilk maçı olan Inter Milan karşısındaki merakla beklenen mücadele öncesinde sevindirici bir haber aldı.

Tribuna sitesi, AS'a dayandırdığı haberinde, bek Marc Cucurella'nın takımın Real Betis karşısında aldığı yenilgi sırasında bir miktar rahatsızlık hissetmesine rağmen Inter Milan karşısında Real Madrid'de ilk 11'de başlayacağını aktardı.

İspanyol milli oyuncunun durumu, yarın salı günü oynanacak Inter Milan maçı öncesinde bir miktar endişe yaratmıştı; ancak son değerlendirme olumlu sonuçlandı.

Cucurella'nın hissettiği rahatsızlık hafif bir kas yorgunluğu olarak teşhis edildi; bu da onun Inter Milan karşısında forma giymesine engel olacak ciddi bir sakatlık bulunmadığı anlamına geliyor.

Dolayısıyla Marc Cucurella'nın, José Mourinho yönetimindeki Real Madrid'in ilk 11'indeki yerini koruyacağı görülüyor; takım Avrupa serüvenine Santiago Bernabeu Stadı'nda başlayacak.

Cucurella'nın hazır olması, savunmada halihazırda birçok eksikle karşı karşıya olan Portekizli teknik adam için bir rahatlama kaynağı olacak.

Eder Militao, Raul Asencio ve Rodrygo'nun Inter maçında yer almayacağı kesinleşti; Aurelien Tchouameni ise takımla antrenmanlara dönmesine rağmen maç kadrosuna girmesi de zor görünüyor.

Cucurella'nın durumu ise çok daha olumlu görünüyor; Real Betis karşısında hissettiği rahatsızlık ciddi olarak değerlendirilmedi ve Inter, Real Madrid'e konuk olduğunda ilk 11'de başlayacak kadar hazır olması bekleniyor.

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