Mourinho, Xabi Alonso’ya kapıyı kapattı

Chelsea, gelecek sezona hazırlık amacıyla yeni takviyeler ararken, Xabi Alonso, José Mourinho’dan beklenmedik bir darbe aldı. Portekizli teknik direktör, İngiliz kulübünün gündemindeki hedeflerden birinin önünü kapatarak, kadrodaki tercihlerine sadık kalacağını vurguladı.

Alvaro Carreras, mevcut yaz transfer döneminde geleceğinin Real Madrid'den ayrılmasıyla ilgili spekülasyonlara son vererek durumunu kesin olarak netleştirdikten sonra, önümüzdeki sezon da Real Madrid'de forma giymeye devam edecek.

İspanyol "AS" gazetesinin haberine göre, Portekizli teknik direktör José Mourinho, yeni sezon planlarında Carreras'a güveniyor. Oyuncu, 2026-2027 sezonunda sol bek pozisyonunda Marc Cucurella ile ikili oluşturacak. Fransız oyuncu Ferland Mendy'nin sakatlığından iyileşme sürecinin nasıl ilerleyeceği ise merakla bekleniyor.

Buna karşılık, takım kadrosunda dördüncü sol bek olan Fran García, bu yaz ayrılması muhtemel en önemli isimlerden biri olmaya devam ediyor. Oyuncu, geçtiğimiz aylarda birçok kulübün ilgisini çekmişti; bunların arasında, şu anda Liverpool’un teknik direktörlüğünü yürüten ve o dönemki teknik direktörü Andoni Iraola’nın isteği üzerine geçen kış transfer döneminde onu kadrosuna katmaya çalışan Bournemouth da yer alıyordu. Haberlere göre, Real Betis şu anda oyuncunun en olası transfer hedefi olarak görülüyor.

Ayrılma ihtimaline rağmen, Fran García’nın Real Madrid formasına olan bağlılığı, Rayo Vallecano’dan geri döndükten sonra takımda geçirdiği üç sezon boyunca hiç şüpheye yer bırakmadı.

2025 yazında Real Madrid'e katılan Carreras ise, sezonun ikinci yarısında performansında bir düşüş yaşamadan önce umut verici bir başlangıç yapmıştı; bu düşüş, büyük ölçüde takımın genel olarak yaşadığı dalgalanmayla bağlantılıydı. Buna rağmen, teknik direktör Xabi Alonso’dan tam bir güven gördü; bu güven, Álvaro Arbeloa döneminde sahip olmadığı bir şeydi.

Oyuncu şu anda yeni sezonun başlamasından önce mümkün olan en iyi fiziksel kondisyonu yakalamak için çalışıyor ve Mourinho yönetimindeki A takımda kendisine yeni bir şans verilmesini hak ettiğini kanıtlamaya çalışıyor. Carreras, sol bek pozisyonunda ilk 11'de yer almak için güçlü bir rekabet içine girmek üzere dinlenme dönemlerini yoğun antrenman programlarıyla birleştiriyor.

Bu pozisyon için Carreras ile Cocorela arasında rekabetin kızışması bekleniyor, zira her ikisi de farklı teknik özelliklere sahip ve bu da onları takımın taktik sistemi içinde birbirlerini tamamlayan oyuncalar haline getiriyor. Mourinho, bu iki İspanyol oyuncunun varlığıyla sol kanadın artık güvence altına alındığına tamamen ikna olmuş görünüyor.

Carreras’ın kalacağı kesinleşmiş olsa da, adı son zamanlarda Chelsea’nin ilgisiyle anılmıştı; Real Madrid’in Mark Cucurella ile yaptığı sürpriz transferin ardından kulüp, Carreras’ın durumunu yakından takip etmişti.

"AS" gazetesi daha önce, Carreras'ın sol bek pozisyonunu güçlendirmek için Chelsea'nin transfer etmeyi düşündüğü oyuncular listesinde yer aldığını ortaya çıkarmıştı.

Ayrıca haberlerde, Chelsea teknik direktörü Xabi Alonso’nun, Real Madrid’de görev yaptığı dönemde oyuncunun yeteneklerini yakından tanıdığı için bu transferi en çok destekleyen isimlerden biri olduğu belirtildi.

İspanyol teknik direktör, Carreras'ın daha önce Manchester United'ın 23 yaş altı takımında forma giymiş olması ve 2022-2023 sezonunu İngiltere Birinci Lig'deki Preston North End'e kiralık olarak geçirmiş olması nedeniyle, İngiliz futbol ortamına uyum sağlamakta zorluk çekmeyeceğini düşünüyor.