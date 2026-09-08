Mourinho, sürpriz bir hamleyle Vinicius'u Bernabeu cehenneminden kurtarıyor

Real Madrid'in Portekizli teknik direktörü Jose Mourinho, Inter Milan maçı sırasında takımın Brezilyalı yıldızı Vinicius Junior'a özel bir jest yaptı.

Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'ndeki serüvenine, bugün salı günü Santiago Bernabeu Stadı'nda konuk ettiği Inter Milan'ı 2-1 mağlup ettiği heyecanlı bir zaferle başladı.

87. dakikada, İtalyan takımının golünden sonra Jose Mourinho, ikinci yarıda protesto sesleriyle karşılaşan Vinicius Junior'ı oyundan almaya karar verdi.

Brezilyalı futbolcu maç boyunca son derece hareketli olmasına rağmen herhangi bir gole katkı sağlayamadan sahayı terk etti.

"AS" gazetesine göre, Vinicius'un yerine Carreras'ın oyuna girdiği sırada Santiago Bernabeu Stadı'nda Brezilyalı forvete yönelik çok sayıda ıslık sesi duyuldu.

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İşte o özel an burada başladı: Vinicius, tribünlere doğru bakarak alkışlarla karşılık verdi, Jose Mourinho da aynısını yaparak bakışlarını çevirmeyi reddetti.

Portekizli teknik direktör, Brezilyalı futbolcuya yedek kulübesine giderken eşlik etti ve tüm bu süre boyunca onu alkışladı.

Vinicius bazı taraftarlara karşılık vermek için döndüğünde ise Mourinho onu sıcak bir şekilde kucakladı ve sırtına birkaç kez vurdu. Bu jest, aralarındaki dostane ilişkiyi açıkça gösteriyor ve aynı zamanda teknik direktörün oyuncusuna verdiği açık bir destek niteliği taşıyor.