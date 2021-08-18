Savunma hattını kuvvetlendirmek isteyen Roma, Ozan Kabak’ı listesine aldı.

Paulo Fonseca ile yolların ayrılmasının ardından göreve Jose Mourinho’u getiren Roma, transfer dönemini kadrosunda da birtakım değişikliklere giderek geçiriyor.

Edin Dzeko, Pau Lopez, Justin Kluivert gibi isimlerle yollarını ayıran İtalyan ekibi; kadrosuna da Rui Patricio, Eldor Shomurodov ve Tammy Abraham gibi isimleri katmıştı.

Bu isimlere ek olarak Roma, savunma hattına da eklemeler yapmayı hedefliyor.

Smalling’in sakatlığı milli oyuncuya yarayabilir

Roma’nın İngiliz savunmacısı Chris Smalling’in antrenmanda geçirdiği sakatlığın ardından İtalyan ekibi stoper arayışlarına hız verdi.

Her ne kadar Smalling’in sağlık durumu hakkında henüz net bir açıklama yapılmasa da Tuttomercatoweb kaynaklı habere göre Roma, Ozan Kabak’ı listesine ekledi.

Milli oyuncunun adı Leicester ile de anılmış ancak İngiliz ekibi Southampton’dan Jannick Vestergaard’ı kadrosuna katmıştı.

Sevilla ile de anı anılan ve Schalke’nin satmaya sıcak baktığı Ozan Kabak, transfer döneminin son günlerinde Roma’ya transfer olabilir.

Ancak bu transferde adım atılabilmesi için Roma’nın önce Moruinho’nun kadroda düşünmediği Federico Fazio’yu satması gerekiyor.

Ayrıca haberde diğer Serie A ekiplerinin de Ozan Kabak’ı takip ettiğine yer veriliyor.

Ozan Kabak’ın kariyeri

Galatasaray altyapısından yetişen Ozan Kabak, 2018-19 sezonun ilk yarısında A Takım’da şans bulmuş ve Avrupa kulüplerinin dikkatini çekmeyi başarmıştı.

O sezonun devre arasında Stuttgart’a transfer olan genç yıldız, sezon sonunda ise Schalke 04’ün yolunu tutmuştu.

Ozan Kabak, geride bıraktığımız sezonun devre arasında da Liverpool’a transfer olmuştu.

Milli oyuncu özellikle Şampiyonlar Ligi’ndeki RB Leipzig ve Real Madrid maçlarında dikkat çekmişti.

Bundesliga 2’ye düşen Schalke, yeni sezonda Ozan Kabak’ı satmak ve bu transferden gelir elde etmek istiyor.

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