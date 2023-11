Mourinho: Sarri neredeyse hiçbir şey kazanmadı!

Serie A’da hafta sonu oynanacak Lazio-Roma derbisi öncesi iki takım teknik direktörlerinin demeçleri tansiyonu yükseltti.

Roma’nın dünyaca ünlü Portekizli teknik direktörü Jose Mourinho, takımının Avrupa Ligi’nde Slavia Prag ile oynayacağı karşılaşma öncesinde Maurizio Sarri ile başlayan polemiğe yanıt verdi. Sarri’nin Roma’nın Prag ile oynayacağı karşılaşmanın neredeyse bir dostluk maçı havasında geçeceği yönüdeki sözlerini değerlendiren Mourinho, İtalyan teknik direktöre sert bir cevap verdi.

Mourinho ne söyledi?

Sarri’nin yaklaşan Lazio-Roma derbisi öncesindeki açıklamalarına değinen Mourinho, “Hayatımın en büyük maçı benim için her zaman bir sonraki maçtır, her zaman. Profesyonel bir antrenör olmaya başladığımdan beri bu böyledir. Bence bu yorumdan rahatsız olması gereken biri varsa o da ben değil Slavia Prag'dır. Sanki Slavia'nın kalitesiz olduğunu söylemiş gibi. Ben rakiplerime her zaman saygı duyarım. Belki de 26 şampiyonluk kazanmış bir koç ile neredeyse hiçbir şey kazanamamış bir koç arasındaki fark bu zihniyettir” dedi.

Slavia Prag’ın zor bir rakip olduğunu ifade eden Mourinho, “Slavia Prag güçlü bir takım, organizasyonları var, hem hücumda hem de savunmada kaliteliler. İyi bir antrenörleri ve güzel bir stadyumları var. İyi bir maç bekliyorum” dedi.