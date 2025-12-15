Mourinho saçlarının beyazlamasına neden olan oyuncunun ismini açıkladı!

Jose Mourinho, teknik direktörlük kariyerine damga vuran isimlerden biri olan Lassana Diarra hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Portekizli teknik adam, saçlarının beyazlamasında pay sahibi olan futbolcular sorulduğunda, artık aktif futbol oynamayan eski Chelsea ve Real Madrid yıldızını işaret etti.

Mourinho’nun bu sözleri, John Obi Mikel’in podcast’inde yaptığı samimi sohbet sırasında geldi. Tecrübeli teknik adam, hem Chelsea’de hem de Real Madrid’de birlikte çalıştığı Lassana Diarra ve menajeriyle yaşadığı zorlukları esprili ama bir o kadar da net ifadelerle anlattı.

“Lassana’yı Chelsea’de ve Real Madrid’de çalıştırdım. Bunu görüyor musun?” diyen Mourinho, gri saçlarını göstererek sözlerine devam etti: “Bu beyaz saçların hepsi Lassana Diarra ve menajeri yüzünden. Hepsi!”

Mourinho menajerinden yakındı

Mourinho, Diarra’nın menajerinin taleplerini de ayrıntılı şekilde aktardı. Portekizli çalıştırıcıya göre menajerin yaklaşımı son derece keskin ve baskıcıydı: “Eğer maça başlarsa, 90 dakika oynar ve iyi oynarsa, ertesi gün daha fazla para içeren yeni bir sözleşme isterdi. Eğer oynamaz ve yedek kulübesinde oturursa, ertesi Pazartesi bir toplantı isterdi, çünkü Lassana ayrılmak isterdi.”

Lassana Diarra, yeteneğine rağmen Chelsea’de istikrarlı bir forma şansı bulamadı. Premier Lig’de sadece 13 maça çıkan Fransız orta saha oyuncusu, bu karşılaşmaların büyük bölümünde kendi doğal pozisyonu dışında, sağ bekte görev yaptı. Daha fazla süre alma isteği, onun Arsenal’e transfer edilmesine yol açtı.

Chelsea macerasının ardından Portsmouth’ta geçirdiği başarılı dönemde yeniden çıkış yakalayan Diarra, bu performansının ödülünü Real Madrid’e transfer olarak aldı. İspanyol devi, Fransız futbolcu için yaklaşık 20 milyon euro bonservis bedeli ödedi. Diarra, 2009-2012 yılları arasında Real Madrid formasıyla La Liga, Copa del Rey ve İspanya Süper Kupası şampiyonlukları yaşadı.

Kulüp kariyerinde Arsenal, Portsmouth, Anzhi Makhachkala, Lokomotiv Moskova, Marsilya ve PSG gibi önemli takımların formasını giyen Lassana Diarra, Fransa Milli Takımı’nda da 34 kez görev aldı.